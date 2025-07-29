Небраска в огне: мощнейший взрыв сотряс город

Крупный взрыв на топливном заводе в США: детали и последствия

На одном из промышленных объектов в американском городе Фремонт, расположенном в штате Небраска, произошёл мощный инцидент, о котором сообщил местный новостной ресурс News Channel Nebraska. Речь идёт о предприятии, принадлежащем компании Horizon BioFuels, специализирующейся на производстве топлива.

Фото: unsplash.com by Alex Martinez alex_martinez, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Флаг США

По данным телеканала, на заводе раздался сильный взрыв, в результате которого была разрушена верхняя часть самого высокого строения на территории объекта, достигающего в высоту нескольких сотен футов.

На место происшествия оперативно прибыли спасательные службы, которые сейчас занимаются устранением последствий. В сообщениях подчёркивается, что аварийные бригады уже приступили к работе в южной части города, где и находится пострадавший объект. Пока не удалось установить, что именно стало причиной аварии, а данные о возможных жертвах или пострадавших также отсутствуют.

Уточнения

Небра́ска — штат в западной части группы Центрально-Северных штатов США. Население — 1 842 641 человек (2011).

