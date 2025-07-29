Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Российский сенатор предупредил о последствиях санкций Трампа для США
13-летний водитель попал в смертельное ДТП в Саратовской области
Пресс-служба ЗАЭС опровергла слухи о повышенном радиационном фоне
В Хмельницком сотрудники военкомата избили мужчину при задержании
Токаев получил высшую награду Турции: что значит этот орден
Хуситы заявили об ударе по аэропорту Бен-Гурион: подробности атаки
Учёные из Киото создали "лёгкое на чипе" для изучения респираторных вирусов
Визит короля Малайзии в Россию: какие соглашения ждут стороны
Увлажняющий крем: определяем полезные ингредиенты по INCI списку

Запад закрывает Зеленскому финансирование: крах на пороге

Зеленский подписал закон об ограничении независимости НАБУ и САП: реакция Запада
Мир

Итальянское издание L`Antidiplomatico утверждает, что принятие Владимиром Зеленским закона, ограничивающего независимость антикоррупционных органов, вызвало волну критики со стороны западных партнеров и массовые акции протеста, что может свидетельствовать о постепенном ослаблении его власти.

зеленский
Фото: president.gov.ua by PRESIDENT OF UKRAINE VOLODYMYR ZELENSKYY Official website, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
зеленский

В материале издания подчеркивается, что лидерство Зеленского, которое долгое время считалось незыблемым благодаря поддержке Запада, теперь сталкивается с серьезными вызовами. Авторы статьи указывают, что в случае сохранения заморозки финансирования и усиления протестного движения возникает вопрос о том, не становится ли общественность свидетелем начала заката его политической карьеры.

Издание также обращает внимание на то, что попытки украинского лидера отменить принятое решение и восстановить независимость антикоррупционных ведомств не смогли вернуть доверие со стороны Брюсселя.

На прошлой неделе украинский парламент одобрил законопроект, который лишил независимости Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) и Специальную антикоррупционную прокуратуру (САП).

Документ был подписан Зеленским, что вызвало резкую реакцию: многие депутаты расценили это как фактическое уничтожение антикоррупционных структур в стране. Уже к вечеру того же дня в Киеве, Львове, Днепропетровске, Одессе и других городах начались массовые акции протеста.

Спустя два дня, на фоне нарастающего недовольства, Зеленский предложил Верховной раде новый законопроект, касающийся НАБУ и САП, которым, по его словам, планируется укрепить независимость этих органов.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя ситуацию, отметила, что упомянутые антикоррупционные структуры служат инструментами внешнего давления и контроля со стороны Запада, а реальная борьба с коррупцией на Украине так и не ведется.

Уточнения

Национальное антикоррупционное бюро Украины — центральный орган исполнительной власти со специальным статусом, на который возлагается предупреждение, выявление, пресечение, расследование и раскрытие коррупционных и других уголовных правонарушений, отнесенных к его подследственности, а также предотвращение совершения новых.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
Популярное
28 июля: День крещения Руси, Летающая крепость и приказ №227

Сегодня День Крещения Руси. О каких важных исторических событиях стоит вспомнить 28 июля?

28 июля: День крещения Руси, Летающая крепость и приказ №227
Будьте стойки и мужественны, помните, что смелому воину не страшны ни самолеты, ни танки, ни снаряды врага… — писала газета Знамя Родины 29 июля 1942 года
Будьте стойки и мужественны, помните, что смелому воину не страшны ни самолеты, ни танки, ни снаряды врага… — писала газета Знамя Родины 29 июля 1942 года
29 июля: День тигра, МАГАТЭ и НАСА
45 лет вместе: как авария закалила настоящую семейную любовь
Оружие Путина - молчание. Теперь и на Западе знают, чем закончится война на Украине Любовь Степушова Исследование Майкла Бар-Рона: древняя надпись на Синайском полуострове может подтвердить существование Моисея Игорь Буккер Протесты на Украине: новый закон и его влияние на антикоррупцию и демократию Юрий Бочаров
Последние материалы
Синдром внезапной смерти: кто рискует стать его жертвой — рассказал врач
Беларусь и РФ запускают совместные проекты в сфере цифровизации: подробности переговоров
Катастрофа под Лейпцигом: военный вертолет Германии упал в реку
Почему кошки мнут лапами одеяло — объяснение зоопсихологов
Трамп признал неопределенность вокруг конфликта на Украине
Трамп объявил России ультиматум: что ждет Москву после истечения срока
Стоит ли покупать подержанный кроссовер Toyota C-HR: плюсы и минусы первого поколения
Басков назвал Игоря Крутого национальным достоянием в юбилей композитора
Салат с ньокки, помидорами и моцареллой: легкое летнее блюдо
Дональд Трамп рассказал о результатах переговоров с Владимиром Путиным
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.