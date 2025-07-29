Запад закрывает Зеленскому финансирование: крах на пороге

Зеленский подписал закон об ограничении независимости НАБУ и САП: реакция Запада

Итальянское издание L`Antidiplomatico утверждает, что принятие Владимиром Зеленским закона, ограничивающего независимость антикоррупционных органов, вызвало волну критики со стороны западных партнеров и массовые акции протеста, что может свидетельствовать о постепенном ослаблении его власти.

Фото: president.gov.ua by PRESIDENT OF UKRAINE VOLODYMYR ZELENSKYY Official website, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ зеленский

В материале издания подчеркивается, что лидерство Зеленского, которое долгое время считалось незыблемым благодаря поддержке Запада, теперь сталкивается с серьезными вызовами. Авторы статьи указывают, что в случае сохранения заморозки финансирования и усиления протестного движения возникает вопрос о том, не становится ли общественность свидетелем начала заката его политической карьеры.

Издание также обращает внимание на то, что попытки украинского лидера отменить принятое решение и восстановить независимость антикоррупционных ведомств не смогли вернуть доверие со стороны Брюсселя.

На прошлой неделе украинский парламент одобрил законопроект, который лишил независимости Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) и Специальную антикоррупционную прокуратуру (САП).

Документ был подписан Зеленским, что вызвало резкую реакцию: многие депутаты расценили это как фактическое уничтожение антикоррупционных структур в стране. Уже к вечеру того же дня в Киеве, Львове, Днепропетровске, Одессе и других городах начались массовые акции протеста.

Спустя два дня, на фоне нарастающего недовольства, Зеленский предложил Верховной раде новый законопроект, касающийся НАБУ и САП, которым, по его словам, планируется укрепить независимость этих органов.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя ситуацию, отметила, что упомянутые антикоррупционные структуры служат инструментами внешнего давления и контроля со стороны Запада, а реальная борьба с коррупцией на Украине так и не ведется.

Уточнения

Национальное антикоррупционное бюро Украины — центральный орган исполнительной власти со специальным статусом, на который возлагается предупреждение, выявление, пресечение, расследование и раскрытие коррупционных и других уголовных правонарушений, отнесенных к его подследственности, а также предотвращение совершения новых.

