Санкции Трампа ударят по США: неожиданное предупреждение Москвы

Российский сенатор предупредил о последствиях санкций Трампа для США

Российский сенатор Алексей Пушков выразил мнение, что угрозы президента США Дональда Трампа ввести вторичные санкции против стран, покупающих российские нефть и газ, приведут к негативным последствиям прежде всего для самих Соединенных Штатов.

Фото: Flickr by Gage Skidmore, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/ Дональд Трамп выступает на Конференции консервативных политических действий 2014 года

В своем Telegram-канале он отметил, что даже простое упоминание таких мер уже вызвало рост цен на нефть, а их реальное введение может спровоцировать еще большее подорожание. Пушков подчеркнул, что американский лидер недооценивает возможные риски, игнорируя потенциальные последствия.

Тем временем Трамп в понедельник объявил о сокращении ранее установленного им срока в 50 дней для достижения перемирия между Россией и Украиной до 10-12 дней, объяснив это отсутствием прогресса в разрешении конфликта.

Он добавил, что в ближайшие сутки намерен официально подтвердить новый дедлайн. Кроме того, американский президент предупредил, что в случае отсутствия договоренностей по украинскому вопросу он готов ввести дополнительные ограничительные меры, включая вторичные санкции и пошлины, против стран, поддерживающих экономические связи с Россией. Среди возможных шагов он упомянул введение тарифов в размере 100%, уточнив, что этот вариант пока находится на стадии обсуждения.

На фоне этих заявлений стоимость нефти марки Brent на мировых рынках заметно выросла. По данным на 21:00 по московскому времени, цена сентябрьского фьючерса увеличилась на 3%, достигнув отметки в 72,14 доллара за баррель. Это стало первым случаем с 23 июня, когда показатель превысил уровень в 72 доллара.

Ранее во вторник Трамп подтвердил, что отсчет нового десятидневного срока для прекращения огня на Украине уже начался. При этом он подчеркнул, что его не беспокоит возможная реакция сырьевых рынков на введение новых ограничений в отношении России.

Уточнения

Алексе́й Константи́нович Пушко́в — советский и российский государственный и общественный деятель.

