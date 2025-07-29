ЗАЭС под прицелом: кто сеет панику вокруг Запорожской АЭС

Пресс-служба ЗАЭС опровергла слухи о повышенном радиационном фоне

1:08 Your browser does not support the audio element. Мир

На Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) опровергли слухи о превышении радиационного фона, подчеркнув, что показатели в районе станции и на прилегающих территориях остаются в пределах естественных значений.

Фото: commons.wikimedia.org by Ralf1969, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ ЗАЭС

Об этом сообщила пресс-служба объекта.

В официальном заявлении, размещенном в Telegram-канале станции, было отмечено, что информация о радиационной обстановке, распространяемая в некоторых публичных источниках, не соответствует действительности. Пресс-служба уточнила, что данные о якобы повышенном уровне радиации, которые появляются в отдельных сообществах и каналах, являются ложными и не имеют под собой оснований.

Запорожская АЭС, расположенная на левом берегу Днепра вблизи города Энергодар, является крупнейшей в Европе по количеству энергоблоков и установленной мощности. На станции функционируют шесть энергоблоков, каждый из которых обладает мощностью в один гигаватт. С октября 2022 года объект находится в собственности Российской Федерации.

Уточнения

Запоро́жская АЭ́С — атомная электростанция, расположенная в степной зоне на берегу Каховского водохранилища в Запорожской области.

