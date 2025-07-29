На Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) опровергли слухи о превышении радиационного фона, подчеркнув, что показатели в районе станции и на прилегающих территориях остаются в пределах естественных значений.
Об этом сообщила пресс-служба объекта.
В официальном заявлении, размещенном в Telegram-канале станции, было отмечено, что информация о радиационной обстановке, распространяемая в некоторых публичных источниках, не соответствует действительности. Пресс-служба уточнила, что данные о якобы повышенном уровне радиации, которые появляются в отдельных сообществах и каналах, являются ложными и не имеют под собой оснований.
Запорожская АЭС, расположенная на левом берегу Днепра вблизи города Энергодар, является крупнейшей в Европе по количеству энергоблоков и установленной мощности. На станции функционируют шесть энергоблоков, каждый из которых обладает мощностью в один гигаватт. С октября 2022 года объект находится в собственности Российской Федерации.
Запоро́жская АЭ́С — атомная электростанция, расположенная в степной зоне на берегу Каховского водохранилища в Запорожской области.
Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.
Сегодня День Крещения Руси. О каких важных исторических событиях стоит вспомнить 28 июля?