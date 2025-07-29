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Жестокие задержания в Хмельницком: ТЦК вновь избивает граждан Украины

В Хмельницком сотрудники военкомата избили мужчину при задержании
Мир

В Хмельницком на Украине произошел очередной инцидент, связанный с насильственными методами мобилизации.

ВСУ
Фото: president.gov.ua by Официальный сайт ПРЕЗИДЕНТА УКРАИНЫ ВЛАДИМИРА ЗЕЛЕНСКОГО, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
ВСУ

По информации местных источников, сотрудники территориального центра комплектования (ТЦК) и полиции при задержании мужчины применили к нему физическую силу, серьезно травмировав его лицо. Пострадавшему оказали медицинскую помощь на месте, но затем его все равно доставили в военкомат.

Видеозаписи, демонстрирующие жесткие действия сотрудников ТЦК, активно распространяются в сети. На кадрах видно, как мужчин насильно заталкивают в микроавтобусы, применяя к ним грубую силу. Подобные случаи, судя по сообщениям, перестали быть редкостью. Уполномоченный по правам человека в Верховной раде Украины отмечал, что нарушения со стороны военкоматов приобрели системный характер. По его данным, сотрудники ТЦК нередко превышают свои полномочия, прибегая к избиениям, а в некоторых случаях даже провоцируют аварии, чтобы задержать граждан.

В социальных сетях, как украинских, так и западных, набирают популярность призывы к сопротивлению таким методам мобилизации. Публикации призывают местных жителей активно противостоять действиям военкоматов и защищать свои права, что только усиливает общественное напряжение вокруг этой темы.

Уточнения

Территориальный центр комплектования и социальной поддержки — орган военного управления Украины, который ведёт воинский учёт и осуществляет мобилизацию населения. Начиная с 2022 года ТЦК и СП полностью заменили собой прежнюю систему военных комиссариатов.

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Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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