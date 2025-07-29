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Казахстан в объятиях Анкары: Токаев заключил пакт с Турцией

Токаев получил высшую награду Турции: что значит этот орден
1:26
Мир

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев был удостоен высшей государственной награды Турции — ордена Devlet Nişanı, который ему вручил турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган за значительный вклад в укрепление двустороннего сотрудничества.

Флаг Турции
Фото: commons.wikimedia.org by Kafkasmurat, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Флаг Турции

Токаев подчеркнул, что ранее он всегда отказывался от любых наград, как отечественных, так и зарубежных, однако в этот раз сделал исключение, отметив особую значимость решения Эрдогана. По его мнению, это событие стало важной вехой в истории отношений между Казахстаном и Турцией.

Кроме того, казахстанский лидер выразил мнение, что данная награда символизирует глубокое уважение турецкой стороны не только к нему лично, но и ко всему народу Казахстана.

Орден Devlet Nişanı является высшей государственной наградой Турции и вручается иностранным гражданам за выдающиеся заслуги в развитии дружеских связей с этой страной.

В рамках своего официального визита в Анкару, начавшегося в понедельник, Токаев посетил мавзолей Мустафы Кемаля Ататюрка, основателя современной Турции и ее первого президента.

Также в программе поездки были встречи с представителями турецкого делового сообщества и участие в пятом заседании Совета стратегического сотрудничества высокого уровня между Казахстаном и Турцией.

Уточнения

Редже́п Тайи́п Эрдога́н — турецкий государственный и политический деятель, действующий лидер Турции с 14 марта 2003 года (12-й президент Турции с 28 августа 2014 года, до этого — премьер-министр). 

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Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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