Казахстан в объятиях Анкары: Токаев заключил пакт с Турцией

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев был удостоен высшей государственной награды Турции — ордена Devlet Nişanı, который ему вручил турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган за значительный вклад в укрепление двустороннего сотрудничества.
Токаев подчеркнул, что ранее он всегда отказывался от любых наград, как отечественных, так и зарубежных, однако в этот раз сделал исключение, отметив особую значимость решения Эрдогана. По его мнению, это событие стало важной вехой в истории отношений между Казахстаном и Турцией.
Кроме того, казахстанский лидер выразил мнение, что данная награда символизирует глубокое уважение турецкой стороны не только к нему лично, но и ко всему народу Казахстана.
Орден Devlet Nişanı является высшей государственной наградой Турции и вручается иностранным гражданам за выдающиеся заслуги в развитии дружеских связей с этой страной.
В рамках своего официального визита в Анкару, начавшегося в понедельник, Токаев посетил мавзолей Мустафы Кемаля Ататюрка, основателя современной Турции и ее первого президента.
Также в программе поездки были встречи с представителями турецкого делового сообщества и участие в пятом заседании Совета стратегического сотрудничества высокого уровня между Казахстаном и Турцией.
Редже́п Тайи́п Эрдога́н — турецкий государственный и политический деятель, действующий лидер Турции с 14 марта 2003 года (12-й президент Турции с 28 августа 2014 года, до этого — премьер-министр).
Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.
Сегодня День Крещения Руси. О каких важных исторических событиях стоит вспомнить 28 июля?