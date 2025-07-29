Хуситы сотрясли небо: гиперзвуковая ракета ударила по Израилю

Шиитское военно-политическое движение "Ансар Алла", известное как хуситы и контролирующее северные территории Йемена, осуществило атаку на израильский аэропорт Бен-Гурион с использованием гиперзвуковой баллистической ракеты.
Об этом сообщил представитель вооруженных сил хуситов Яхья Сариа.
Ранее израильские военные из Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявили, что им удалось перехватить ракету, выпущенную в направлении Израиля из Йемена.
По словам представителя хуситов, ракетные подразделения йеменских вооруженных сил провели операцию, в рамках которой был нанесен удар по аэропорту Лод, более известному как Бен-Гурион, с применением гиперзвуковой ракеты под названием "Палестина-2".
А́рмия оборо́ны Изра́иля — вооружённые силы Государства Израиль и главный орган его безопасности. Нынешний начальник Генерального штаба ЦАХАЛ — генерал-лейтенант Эяль Замир (с 5 марта 2025 года).
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