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Шотландия в шоке: Трамп раскрыл свой тайный план захвата власти

Трамп допустил возможность возглавить правительство Шотландии
Мир

Во вторник президент США Дональд Трамп в шутливой форме предположил, что после завершения своего президентского срока он мог бы занять пост главы правительства Шотландии.

Трамп
Фото: www.flickr.com by Гейдж Скидмор, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
Трамп

В беседе с корреспондентами издания New York Post, отвечая на вопрос о подобной перспективе, он отметил, что такая возможность кажется ему вполне реальной, и даже намекнул, что у него могут быть определенные основания претендовать на эту роль.

Американский лидер недавно побывал в Шотландии, где находился с частным визитом в период с 25 по 29 июля.

Уточнения

Шотла́ндия — страна, занимающая всю северную часть Великобритании и граничащая по суше с Англией. Является автономной административно-политической частью Соединённого Королевства Великобритании и Северной Ирландии.

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Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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