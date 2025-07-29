Шотландия в шоке: Трамп раскрыл свой тайный план захвата власти

Трамп допустил возможность возглавить правительство Шотландии

Во вторник президент США Дональд Трамп в шутливой форме предположил, что после завершения своего президентского срока он мог бы занять пост главы правительства Шотландии.

Фото: www.flickr.com by Гейдж Скидмор, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/ Трамп

В беседе с корреспондентами издания New York Post, отвечая на вопрос о подобной перспективе, он отметил, что такая возможность кажется ему вполне реальной, и даже намекнул, что у него могут быть определенные основания претендовать на эту роль.

Американский лидер недавно побывал в Шотландии, где находился с частным визитом в период с 25 по 29 июля.

Уточнения

Шотла́ндия — страна, занимающая всю северную часть Великобритании и граничащая по суше с Англией. Является автономной административно-политической частью Соединённого Королевства Великобритании и Северной Ирландии.

