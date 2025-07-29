Тишина Кремля взорвала Трампа: новые санкции уже на пороге

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Москва ответила молчанием на ультиматум Трампа
2:53
Мир

Отсутствие заметной реакции со стороны российских властей на ультиматумы Дональда Трампа по украинскому вопросу вызвало у него сильное раздражение, что подталкивает его к громким заявлениям ради поддержания своего имиджа.

Дональд Трамп
Фото: commons.wikimedia.org by The White House, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Дональд Трамп

Такую точку зрения в разговоре с журналистами РИА Новости высказал политолог-американист, ведущий научный сотрудник Центра исследования проблем безопасности РАН Константин Блохин.

Ранее во вторник американский лидер объявил, что дает сторонам десять дней на достижение договоренности о прекращении огня на Украине, подчеркнув, что отсчет времени уже начался. При этом он добавил, что в случае неудачи переговоров готов ввести пошлины на импорт, хотя и выразил сомнения в их эффективности против России.

По мнению политолога, отсутствие реакции со стороны Москвы, скорее всего, задело Трампа, что и стало причиной его резких заявлений. Эксперт считает, что подобные шаги, включая публичное объявление "обратного отсчета" с борта президентского самолета, направлены на укрепление образа решительного лидера и привлечение внимания общественности.

Аналитик также отметил, что такие действия могут быть адресованы радикально настроенным политикам в американском конгрессе, в частности, сенатору Линдси Грэму*, который известен своей жесткой позицией и включен в России в список террористов и экстремистов.

Кроме того, по мнению эксперта, Трамп стремится позиционировать себя как фигуру, сравнимую с бывшим президентом США Рональдом Рейганом, а также использовать громкие заявления для усиления медийного интереса.

Политолог напомнил, что подобные резкие высказывания не новы для Трампа. В качестве примеров он привел угрозы в адрес Северной Кореи во время первого президентского срока и недавние идеи о покупке Гренландии. Эксперт обратил внимание, что в нынешних заявлениях американского лидера много оговорок, которые оставляют ему возможность для маневра и пересмотра своих позиций.

Кроме того, аналитик указал, что западные специалисты уже выражают опасения, что новые ограничительные меры против России, если они будут введены, могут нанести серьезный ущерб мировой экономике. Однако, по его мнению, даже если пошлины и будут введены, их действие, скорее всего, окажется краткосрочным.

В заключение эксперт подчеркнул, что России следует сохранять спокойствие и продолжать придерживаться текущей стратегии, включая проведение специальной военной операции. Он выразил уверенность, что достижение поставленных целей сделает западных партнеров более сговорчивыми и готовыми к компромиссам.

* Внесен в список террористов и экстремистов

Уточнения

До́нальд Джон Трамп — американский государственный и политический деятель, предприниматель и миллиардер. 

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Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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