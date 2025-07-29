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Беларусь и Россия запустили тайный проект: цифровой прорыв сквозь санкции

Беларусь и РФ запускают совместные проекты в сфере цифровизации: подробности переговоров
1:35
Мир

Встреча представителей Белоруссии и России была посвящена вопросам создания и внедрения совместных проектов в сфере промышленного программного обеспечения на пространстве Союзного государства, о чем проинформировало министерство связи и информатизации республики.

Схема, технологии
Фото: commons.wikimedia.org by El contenido de Pixabay se pone a su disposición en los siguientes términos, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Схема, технологии

На переговорах, в которых приняли участие глава белорусского ведомства Кирилл Залесский и торговый представитель России в Белоруссии Юрий Золотарев, обсуждались перспективы углубления партнерства между странами. Особое внимание уделили развитию цифровых технологий и активизации диалога в области информатизации.

Стороны затронули темы разработки и практического применения общих решений в области промышленного ПО, а также его интеграции в экономику двух государств. В ходе беседы был поднят вопрос о возможностях замены импортных технологий на отечественные аналоги, особенно в государственных предприятиях обеих стран.

Кроме того, участники встречи рассмотрели планы по проведению специализированных мероприятий, таких как форумы, выставки, конференции и конгрессы. Эти инициативы направлены на обсуждение ключевых вызовов IT-сферы, демонстрацию инновационных разработок и продвижение технологических продуктов на международные рынки.

По результатам переговоров было принято решение о дальнейшем укреплении взаимодействия в области информационно-коммуникационных технологий, что должно способствовать развитию сотрудничества между Белоруссией и Россией.

Уточнения

Информацио́нные техноло́гии — процессы, использующие совокупность средств и методов сбора, обработки, накопления и передачи данных (первичной информации) для получения информации нового качества о состоянии объекта, процесса, явления, информационного продукта, а также распространения информации и способы осуществления таких процессов и методов (ФЗ № 149-ФЗ).

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Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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