Крушение над Лейпцигом: военный вертолет Германии упал в реку

Катастрофа под Лейпцигом: военный вертолет Германии упал в реку

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Трагедия произошла вблизи города Лейпциг, где во время выполнения учебного задания разбился вертолет немецких вооруженных сил, унеся жизни двух военнослужащих. Об этом сообщил глава оборонного ведомства Германии Борис Писториус, посетивший место катастрофы.

Фото: .dvidshub.net by U.S. Army photo by Sgt. Kris Bonet, 24th Press Camp Headquarters, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Бундесвер

Инцидент случился во вторник, когда воздушное судно, принадлежавшее бундесверу, упало в реку в восточной части страны. Министр отметил, что погибшие были членами 64-й вертолетной эскадрильи, базирующейся в Хольсдорфе, и выразил глубокие соболезнования от имени всей армии.

Писториус также уточнил, что тела погибших удалось найти и поднять на поверхность лишь к вечеру того же дня. Однако судьба еще одного человека остается неизвестной, и его поиски продолжаются. В настоящее время ведется расследование, чтобы установить, что именно привело к аварии.

Уточнения

Ле́йпциг — город в Германии, расположенный на западе федеральной земли Саксония.

