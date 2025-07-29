Секретный поклонник Путина живёт в Вашингтоне: вы не поверите, кто это

Меланья Трамп удивила мир своим отношением к лидеру России

Недавно стало известно о неожиданных подробностях, касающихся отношения семьи бывшего президента США к российскому лидеру.

Фото: commons.wikimedia.org by The White House from Washington, DC, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Мелания Трамп

В частности, Дональд Трамп в беседе с представителем издания New York Post сообщил, что его супруга, Меланья Трамп, испытывает симпатию к президенту России Владимиру Путину. По словам президента, первая леди знакома с российским политиком и питает к нему положительные чувства.

Эти откровения прозвучали в рамках интервью, которое Трамп дал известной журналистке Миранде Дивайн. Разговор затронул не только политические, но и личные аспекты, что добавило беседе особую остроту.

Подобные заявления, безусловно, вызывают интерес, учитывая сложные отношения между США и Россией на международной арене, а также роль, которую члены семьи Трампа играли в публичной жизни во время его президентства.

Уточнения

Мела́ния Трамп — американская фотомодель, дизайнер наручных часов и ювелирных изделий. Первая леди США с 20 января 2025 года.

