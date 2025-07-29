Светлогорск ушёл под воду: ливень обнажил главные секреты города

Прокуратура начала проверку подтопления в Светлогорске: причины и последствия

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Прокуратура Калининградской области инициировала проверку в связи с затоплением ряда территорий в Светлогорске, вызванным сильными осадками в понедельник.

Фото: commons.wikimedia.org by DonSimon, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Полицейские

В результате ливней под водой оказались дороги, дворы, социальные учреждения и физкультурно-оздоровительный комплекс, сообщила пресс-служба надзорного ведомства.

Согласно информации, 28 июля в Светлогорске из-за обильных дождей были затоплены улицы, придомовые территории и объекты социальной инфраструктуры, включая физкультурно-оздоровительный комплекс. В связи с этим Светлогорская межрайонная прокуратура начала проверку соблюдения требований законодательства, уделяя особое внимание состоянию, обустройству и обслуживанию систем водоотведения и ливневой канализации.

Пресс-служба отметила, что по итогам проверки, в случае выявления нарушений, будут приняты соответствующие меры прокурорского реагирования.

По данным Telegram-канала администрации Светлогорского городского округа, объём осадков в тот день значительно превысил суточную норму, а подобные ливни случаются лишь раз в несколько лет. В администрации уточнили, что ледовая арена физкультурно-оздоровительного комплекса, расположенного в низине, оказалась затопленной. На данный момент вода из помещений и с арены откачана, а специалисты комплекса занимаются восстановлением ледового покрытия.

Кроме того, в округе активно работают специализированные службы и предприятие "Спецремтранс", которые проводят очистку ливневых канализаций и колодцев от накопившегося мусора, чтобы предотвратить дальнейшие подтопления.

Уточнения

Светлого́рск — город в Калининградской области России. Административный центр Светлогорского городского округа. Курорт.

