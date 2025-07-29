Посол Израиля вызван на ковёр: Нидерланды сказали стоп войне в Газе

Нидерланды ввели санкции против Израиля из-за ситуации в Газе: детали решения

Министр иностранных дел Нидерландов Каспар Велдкамп сообщил, что в ходе встречи с послом Израиля он выразил серьёзную озабоченность гуманитарной ситуацией в секторе Газа и призвал израильские власти пересмотреть свою политику, чтобы положить конец катастрофическим условиям в регионе.

Фото: flickr.com by Joi Ito, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Флаг

В эфире телеканала RTL Велдкамп подчеркнул, что Нидерланды считают сложившуюся ситуацию крайне серьёзной и настаивают на необходимости изменения подхода Израиля для улучшения гуманитарного положения в Газе. Он также отметил, что боевые действия должны быть прекращены, чтобы предотвратить дальнейшее ухудшение обстановки.

По словам министра, правительство Нидерландов уже два года пытается вести диалог с израильскими властями, однако эти усилия не приносят видимых результатов, что подтверждается текущим положением дел в секторе Газа.

Велдкамп добавил, что Нидерланды не только продолжают переговоры, но и усиливают давление на Израиль, в том числе на уровне Европейского союза, поскольку гуманитарная ситуация требует немедленных действий, и жители Газы не могут ждать.

Накануне правительство Нидерландов объявило о введении запрета на въезд в страну для министра национальной безопасности Израиля Итамара Бен-Гвира и министра финансов Бецалеля Смотрича, признав их персонами нон грата.

В письме, направленном парламенту, Велдкамп пояснил, что это решение связано с неоднократными призывами указанных политиков к насилию против палестинцев, поддержкой расширения незаконных поселений и заявлениями, которые можно расценить как подстрекательство к этническим чисткам в секторе Газа.

Ранее премьер-министр Нидерландов Дик Схоф выразил готовность поддержать инициативу Евросоюза о приостановке участия Израиля в исследовательской программе Horizon, если такое решение будет принято на уровне ЕС, в связи с обострением ситуации в Газе.

На прошлой неделе телерадиокомпания NOS сообщила, что эксперты и гуманитарные организации Нидерландов раскритиковали правительство страны за недостаточно активные действия в отношении Израиля. Такие организации, как Oxfam Novib, призвали к немедленным мерам, включая прекращение поставок оружия Израилю и передачу гуманитарной помощи в Газу под управление ООН. Эксперты также указали, что Нидерланды могли бы самостоятельно ввести санкции, например, остановив экспорт вооружений или признав Палестину как государство.

Конфликт в регионе резко обострился 7 октября 2023 года, когда Израиль подвергся массированной ракетной атаке из сектора Газа, организованной боевиками ХАМАС. В тот же день палестинские вооружённые группы пересекли границу, атаковав как военных, так и мирных жителей, и захватив более 200 человек в заложники. По официальным данным, в результате этих событий погибло около 1,2 тысячи израильтян.

В ответ израильские вооружённые силы запустили операцию под названием "Железные мечи", в рамках которой наносились удары, в том числе по гражданской инфраструктуре, а также была введена полная блокада сектора Газа. Это привело к прекращению поставок жизненно важных ресурсов, таких как вода, электроэнергия, топливо, продовольствие и медикаменты. На фоне периодических перемирий боевые действия продолжались, унеся жизни более 59 тысяч палестинцев и около 1,5 тысяч израильтян. Конфликт также затронул соседние страны, включая Ливан и Йемен.

18 мая израильская армия начала масштабную наземную операцию в секторе Газа под названием "Колесницы Гидеона", целью которой было заявлено окончательное уничтожение ХАМАС. Международные организации и ряд стран ЕС неоднократно предупреждали о гуманитарной катастрофе и угрозе голода в анклаве, вызванных ограничениями на доставку гуманитарной помощи со стороны Израиля.

Уточнения

Нидерла́нды — государство, состоящее из основной территории в Западной Европе и островов Бонайре, Синт-Эстатиус и Саба в Карибском море (называемых также Карибскими Нидерландами).

