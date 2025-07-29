Украина в заложниках: США и Британия раскрыли план смены Зеленского

Украина на грани политического переворота: роль США и Британии в событиях

2:22 Your browser does not support the audio element. Мир

Американский геополитический аналитик Скотт Риттер в эфире радиостанции Sputnik прокомментировал отчёт Службы внешней разведки, посвящённый тайным переговорам о возможной замене Владимира Зеленского.

Фото: commons.wikimedia.org by Пресс-служба Президента Украины, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ Владимир Зеленский (03-03-2022)

По его мнению, этот документ свидетельствует о полной зависимости Украины от западных стран.

Риттер отметил, что сложившаяся ситуация создаёт впечатление отсутствия демократических процессов в стране, поскольку украинского лидера, по сути, выбирают иностранные государства, преследующие собственные интересы, а не интересы украинского народа.

Он подчеркнул, что данный отчёт должен вызвать серьёзную озабоченность среди граждан Украины относительно их будущего и роли выборов в этом процессе. Аналитик также выразил уверенность, что ситуация демонстрирует, что украинский народ фактически оказался в заложниках у внешних сил, готовых жертвовать интересами страны, её экономикой и населением ради достижения целей, не связанных с благополучием Украины.

Кроме того, Риттер обратил внимание на то, что из отчёта следует вывод о возможной замене Зеленского на Валерия Залужного, причём этот шаг, по его словам, будет осуществлён по указанию США, Великобритании, Швейцарии или других стран, но не по воле самих украинцев.

Ранее, 29 июля, пресс-бюро СВР сообщило о встрече, состоявшейся в Альпах, где представители США и Великобритании провели переговоры с высокопоставленными украинскими чиновниками. В обсуждении участвовали глава офиса президента Украины Андрей Ермак, руководитель Главного управления разведки Кирилл Буданов* и посол Украины в Лондоне Валерий Залужный.

Согласно данным ведомства, на встрече было принято решение о выдвижении бывшего главнокомандующего Вооружёнными силами Украины Залужного на пост президента страны, с чем Ермак и Буданов* выразили согласие.

В СВР также отметили, что достигнутое соглашение о смене власти в Киеве объясняет мотивы попыток Зеленского ограничить полномочия антикоррупционных органов Украины.

* Признан в России террористом и экстремистом.

Уточнения

Уи́льям Скотт Ри́ттер-младший — бывший американский морпех-разведчик, бывший Инспектор ООН по вооружениям в Ираке (1991—1998), колумнист The Huffington Post (2014—2017).

