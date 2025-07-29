Пауза в торговой войне продлена? США раскрыли главный козырь переговоров с Китаем

Министр финансов США Скотт Бессент сообщил, что Соединённые Штаты рассматривают возможность продления отсрочки введения пошлин на товары из Китая ещё на три месяца.
Об этом он рассказал представителям СМИ по итогам переговоров, прошедших в Стокгольме. Отвечая на вопрос о том, на какой период может быть продлён мораторий в случае принятия соответствующего решения, Бессент отметил, что традиционно речь идёт о сроке в 90 дней.
Скотт Ке́ннет Го́мер Бе́ссент / Бе́ссант — американский управляющий хедж-фондом и государственный деятель. Министр финансов США с 28 января 2025 года.
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