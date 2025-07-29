Пауза в торговой войне продлена? США раскрыли главный козырь переговоров с Китаем

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США рассматривают продление паузы в введении пошлин на китайские товары

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Министр финансов США Скотт Бессент сообщил, что Соединённые Штаты рассматривают возможность продления отсрочки введения пошлин на товары из Китая ещё на три месяца.

Фото: flickr.com by Obama White House from Washington, DC, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Здание Белого дома в Вашингтоне

Об этом он рассказал представителям СМИ по итогам переговоров, прошедших в Стокгольме. Отвечая на вопрос о том, на какой период может быть продлён мораторий в случае принятия соответствующего решения, Бессент отметил, что традиционно речь идёт о сроке в 90 дней.

Уточнения

Скотт Ке́ннет Го́мер Бе́ссент / Бе́ссант — американский управляющий хедж-фондом и государственный деятель. Министр финансов США с 28 января 2025 года.

