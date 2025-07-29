Россия зовет Азию: Малайзия открывает дверь в многополярный мир

Визит короля Малайзии в Россию: какие соглашения ждут стороны

2:50 Your browser does not support the audio element. Мир

Предстоящий визит короля Малайзии Султана Ибрагима в Россию, запланированный на начало августа, способен вдохнуть новую энергию в двусторонние отношения, считает председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко.

Фото: https://commons.wikimedia.org/wiki/User:Dickelbers is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International license Флаг России

Об этом она сообщила во время беседы с главой палаты представителей парламента Малайзии Джохари Абдулом на полях шестой Всемирной конференции спикеров парламентов в Женеве.

По данным малайзийской газеты Star, ссылающейся на администрацию королевского двора, государственный визит монарха в Россию состоится в августе. Матвиенко выразила уверенность, что эта поездка станет важным шагом для укрепления связей между странами, которые уже многие годы поддерживают дружеские и взаимовыгодные отношения.

Она отметила, что в последние годы сотрудничество между Россией и Малайзией заметно активизировалось. В качестве примера она привела успешный визит премьер-министра Малайзии Анвара Ибрагима в Россию в мае, который, по ее мнению, дал мощный толчок развитию партнерства.

В рамках этой поездки прошли переговоры с президентом России Владимиром Путиным, а также участие премьера в Казанском международном экономическом форуме "Россия — Исламский мир". Кроме того, Матвиенко напомнила, что в прошлом году малайзийский премьер выступил в качестве главного гостя на Восточном экономическом форуме, подчеркнув его значительный вклад в укрепление двусторонних связей.

Особое внимание спикер уделила присоединению Малайзии к БРИКС в статусе страны-партнера. Она подчеркнула, что Россия с самого начала поддерживала это стремление, и теперь перед Малайзией открываются новые перспективы для экономического взаимодействия с участниками объединения. По ее словам, БРИКС представляет собой одно из наиболее эффективных интеграционных объединений, которое играет важную роль в формировании многополярного мира, основанного на равноправии и взаимной выгоде, без доминирования одной страны.

Матвиенко также выразила уверенность в том, что Малайзия успешно справится с ролью председателя АСЕАН, сохраняя единство ассоциации и укрепляя ее позиции в регионе. Она добавила, что Россия высоко ценит конструктивный подход малайзийских парламентариев на международных площадках и благодарит за участие в мероприятиях, организуемых в нашей стране.

Кроме того, спикер анонсировала планы отправить в сентябре делегацию Совета Федерации в Малайзию для участия в Генеральной ассамблее Межпарламентской ассамблеи АСЕАН (АИПА), что станет еще одним шагом в укреплении межпарламентского диалога.

Уточнения

БРИКС — объединение десяти государств: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР, ОАЭ, Ирана, Египта, Эфиопии и Индонезии, основанное в июне 2009 года (как БРИК, BRIC) в рамках Петербургского экономического форума с участием министров экономики Бразилии, России, Индии, Китая.

