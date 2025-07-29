Москва ответила Трампу жёстко: кто теперь диктует правила игры

Госдума ответила на ультиматум Трампа: Москва не поддастся давлению США

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Глава комитета Государственной Думы по обороне Андрей Картаполов в беседе с РИА Новости подчеркнул, что никакие угрозы и требования президента США Дональда Трампа не способны повлиять на цели и задачи специальной военной операции, которые устанавливает исключительно президент России Владимир Путин.

Фото: Президент Трамп обращается к нации by Белый дом, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Президент США Дональд Трамп

Ранее американский лидер объявил о начале десятидневного периода, в течение которого, по его мнению, должно быть достигнуто перемирие на Украине. Трамп также выразил намерение ввести пошлины на импорт в случае, если соглашение не будет достигнуто, хотя и усомнился в том, окажут ли такие меры воздействие на Россию.

Картаполов отметил, что ультимативный тон Трампа не имеет никакого значения для России, и посоветовал американскому президенту адресовать подобные требования своим союзникам.

Он подчеркнул, что в России решения принимает только верховный главнокомандующий, и именно Владимир Путин определяет цели и задачи военной операции, а также обладает исключительным правом их корректировать.

Касаясь возможных последствий действий Трампа для российско-американских отношений, парламентарий указал, что говорить о каком-либо влиянии не приходится, поскольку отношения между странами и без того фактически отсутствуют.

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