Москва ответила Трампу жёстко: кто теперь диктует правила игры

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1:23
Мир

Глава комитета Государственной Думы по обороне Андрей Картаполов в беседе с РИА Новости подчеркнул, что никакие угрозы и требования президента США Дональда Трампа не способны повлиять на цели и задачи специальной военной операции, которые устанавливает исключительно президент России Владимир Путин.

Президент США Дональд Трамп
Фото: Президент Трамп обращается к нации by Белый дом, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Президент США Дональд Трамп

Ранее американский лидер объявил о начале десятидневного периода, в течение которого, по его мнению, должно быть достигнуто перемирие на Украине. Трамп также выразил намерение ввести пошлины на импорт в случае, если соглашение не будет достигнуто, хотя и усомнился в том, окажут ли такие меры воздействие на Россию.

Картаполов отметил, что ультимативный тон Трампа не имеет никакого значения для России, и посоветовал американскому президенту адресовать подобные требования своим союзникам.

Он подчеркнул, что в России решения принимает только верховный главнокомандующий, и именно Владимир Путин определяет цели и задачи военной операции, а также обладает исключительным правом их корректировать.

Касаясь возможных последствий действий Трампа для российско-американских отношений, парламентарий указал, что говорить о каком-либо влиянии не приходится, поскольку отношения между странами и без того фактически отсутствуют.

Уточнения

Госуда́рственная ду́ма Федера́льного собра́ния Росси́йской Федера́ции — нижняя палата Федерального собрания — парламента Российской Федерации. 

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Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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