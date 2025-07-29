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Токаев раскрыл тайную миссию Эрдогана: что решится на переговорах по Украине

Президент Казахстана подчеркнул роль Эрдогана в урегулировании конфликта РФ и Украины
Мир

На брифинге, посвящённом итогам пятого заседания Совета стратегического сотрудничества между Казахстаном и Турцией, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подчеркнул значимость усилий турецкого лидера Реджепа Тайипа Эрдогана в процессе урегулирования конфликта между Россией и Украиной.

Эрдоган
Фото: commons.wikimedia.org by Mikhail Klimentyev / Russian Presidential Press And Information Office / TASS
Эрдоган

Об этом сообщила пресс-служба главы казахстанского государства.

Накануне Токаев прибыл в столицу Турции с официальным визитом. В рамках своей программы он почтил память основателя современной Турции Мустафы Кемаля Ататюрка, посетив его мавзолей, а также провёл ряд встреч с представителями турецкого делового сообщества. Кульминацией визита стало участие в пятом заседании Совета стратегического сотрудничества высокого уровня между двумя странами.

В ходе заседания лидеры двух государств обсудили наиболее острые вопросы международной повестки дня, выразив серьёзную озабоченность по поводу роста напряжённости и вооружённых столкновений в мире. Оба президента сошлись во мнении, что любые конфликты и разногласия должны решаться исключительно мирным путём через дипломатические каналы. Особое внимание Токаев уделил вкладу Эрдогана в поиск путей разрешения российско-украинского кризиса, отметив его важную роль в этом процессе.

Между тем, Россия и Украина уже провели три раунда прямых переговоров, которые прошли в Стамбуле.

Результатом этих встреч стал обмен военнопленными, а также передача российской стороной тел погибших украинских военнослужащих. Переговоры продолжают оставаться важным инструментом для достижения компромисса между сторонами.

Уточнения

Касы́м-Жома́рт Кеме́левич Тока́ев — казахстанский государственный и политический деятель. Действующий президент Республики Казахстан и верховный главнокомандующий вооружёнными силами Республики Казахстан с 20 марта 2019 года.

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Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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