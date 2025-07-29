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Нефть взорвалась вслед за Трампом: что значит скачок цен для России и мира

Мировые рынки отреагировали на ультиматум Трампа по Украине ростом цен на нефть
1:16
Мир

Цена на нефть марки Brent с поставкой в сентябре впервые с конца июня превысила отметку в 72 доллара, о чём свидетельствуют данные с торговых площадок.

Нефть
Фото: pixabay.com by Moni49 is licensed under Free for use under the Pixabay Content License
Нефть

К 21:00 по московскому времени стоимость фьючерса на нефть Brent выросла на 3%, достигнув 72,14 доллара за баррель. Это самый высокий показатель с 23 июня. Одновременно с этим фьючерсы на нефть марки WTI с поставкой в сентябре подорожали на 3,4%, составив 68,98 доллара за баррель.

Кроме того, к тому же времени цена октябрьских фьючерсов на нефть Brent увеличилась на 30,2%, достигнув 71,41 доллара за баррель.

Ранее в этот же день американский лидер Дональд Трамп сообщил, что с сегодняшнего дня начинается отсчёт десятидневного периода, в течение которого должно быть достигнуто перемирие на Украине.

Он также подчеркнул, что его не беспокоят возможные колебания на сырьевых рынках, которые могут быть вызваны введением ограничительных мер в отношении России.

Уточнения

Нефть — природная маслянистая горючая жидкость со специфическим запахом, состоящая в основном из сложной смеси углеводородов различной молекулярной массы и некоторых других химических соединений — также нефть всегда содержит в качестве примеси небольшое количество воды и неорганических веществ, наиболее нежелательны из них соединения серы, галогенов и ванадия. Является ископаемым топливом (каустобиолитом).

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Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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