Европа капитулировала перед Трампом: итоги торговой войны по мнению США

Новый этап торговой войны: США продиктовали Европе кабальные условия

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Себастьян Горка, занимающий пост старшего директора по вопросам борьбы с терроризмом в совете национальной безопасности Белого дома, выразил мнение, что новое торговое соглашение между США и ЕС свидетельствует о подчинении европейских стран политическому курсу американского лидера Дональда Трампа.

Фото: Donald Trump by Gage Skidmore from Surprise, AZ, United States of America, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/ Дональд Трамп

В беседе с журналистами телеканала Newsmax Горка отметил, что даже для него, человека, знакомого с президентом США на протяжении десяти лет, подобный исход переговоров оказался неожиданным.

По его словам, Европейский союз фактически признал приоритет доктрины "Америка прежде всего" и отказался от роли, которую можно было бы охарактеризовать как зависимую от американской экономики.

Соглашение, о котором идёт речь, было заключено 27 июля между президентом США Дональдом Трампом и главой Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен. Согласно достигнутым договорённостям, большая часть товаров, экспортируемых из стран ЕС в США, теперь будет облагаться пошлинами в размере 15%.

При этом, как сообщила газета New York Times со ссылкой на источник в американской администрации, пошлины на сталь и алюминий, составляющие 50%, пока сохраняются, хотя их снижение остаётся возможным в рамках будущих консультаций.

Уточнения

У́рсула Гертру́да фон дер Ля́йен — немецкий и европейский политический и государственный деятель. Председатель Европейской комиссии с 1 декабря 2019 года — первая женщина в этой должности.

