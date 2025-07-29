Трамп нажал кнопку шантаж, но Россия уже знает, что делать

Депутат Шеремет призвал Трампа отказаться от ультиматумов в адрес России

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Депутат Государственной Думы, представляющий крымский регион, Михаил Шеремет в беседе с РИА Новости призвал американского лидера Дональда Трампа изменить подход в общении с Россией, отказавшись от ультимативного тона и не рассматривать страну как нерадивого ученика, не выполнившего задание.

Фото: flickr.com by Jorge Láscar, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ госдума рф

Ранее глава Белого дома сообщил, что Соединённые Штаты готовы ввести стопроцентные пошлины на российские товары, а также санкции против государств, закупающих нефть у России, если в течение 50 дней не будет достигнуто соглашение о прекращении боевых действий между Москвой и Киевом. Позже, в начале недели, Трамп уточнил, что этот срок сокращён до 10-12 дней.

Шеремет подчеркнул, что с Россией необходимо вести диалог на равных, основанный на взаимном уважении, а не прибегать к угрозам и давлению. Он выразил уверенность, что подобный подход со стороны США является ошибочным и не приведёт к желаемым результатам.

Кроме того, парламентарий отметил, что Россия не стремится к конфронтации с западными странами, однако готова защищать свои интересы и отстаивать суверенитет. По его мнению, эпоха, когда отдельные государства могли диктовать свои условия всему миру, осталась в прошлом.

Шеремет добавил, что современный мир стал многополярным, и Соединённым Штатам следует это признать. Он также напомнил, что Россия сегодня представляет собой мощную державу, сила которой заключается в её лидере и единстве многонационального народа.

Уточнения

Михаил Сергеевич Шеремет — Депутат Государственной думы Федерального собрания Российской Федерации VII созыва, член комитета ГД по энергетике с 5 октября 2016 года.

