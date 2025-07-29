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Сектор Газа в заложниках: Лондон и Париж поставили Тель-Авив в тупик

Лондон и Париж объединились против Израиля: главное о признании Палестины
2:58
Мир

Израильское внешнеполитическое ведомство выразило резкое недовольство заявлением британских властей о возможном признании Палестины как государства в случае, если Израиль не согласится на прекращение боевых действий в секторе Газа.

Великобритая и ЕС
Фото: commons.wikimedia.org by Christoph Scholz, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
Великобритая и ЕС

По мнению израильской стороны, подобная позиция подрывает усилия, направленные на достижение перемирия и освобождение заложников.

Ранее представители офиса премьер-министра Великобритании Кира Стармера сообщили, что Лондон готов официально признать палестинскую государственность уже в сентябре, во время заседания Генеральной ассамблеи ООН. Это произойдёт, если Израиль не примет меры для прекращения огня и не начнёт решать гуманитарный кризис в секторе Газа, который в Великобритании охарактеризовали как катастрофический.

В ответ на это израильская сторона заявила, что считает заявление британского премьера неприемлемым. По мнению Израиля, смена позиции Лондона, особенно на фоне аналогичного решения Франции и под влиянием внутриполитических факторов в Великобритании, фактически поощряет действия палестинского движения ХАМАС. Израиль также подчеркнул, что такие шаги осложняют переговоры о перемирии и создают препятствия для освобождения заложников.

Стоит отметить, что ранее президент Франции Эммануэль Макрон объявил о намерении Парижа признать Палестину как государство на том же заседании ООН в сентябре. В то же время представитель правительства Германии Штефан Корнелиус уточнил, что Берлин в ближайшее время не планирует предпринимать аналогичные шаги.

Конфликт в регионе обострился 7 октября 2023 года, когда Израиль подвергся массированной ракетной атаке из сектора Газа, организованной боевиками ХАМАС. В тот же день палестинские вооружённые группы пересекли границу, атаковав как военных, так и мирных жителей, и захватив более 200 человек в заложники. По официальным данным, в результате этих событий погибло около 1,2 тысячи израильтян.

В ответ израильские вооружённые силы запустили операцию под названием "Железные мечи", в рамках которой наносились удары, в том числе по гражданской инфраструктуре, а также была введена полная блокада сектора Газа. Это привело к прекращению поставок жизненно важных ресурсов, таких как вода, электроэнергия, топливо, продовольствие и медикаменты.

На фоне периодических перемирий боевые действия продолжались, унеся жизни более 59 тысяч палестинцев и около 1,5 тысяч израильтян. Конфликт также затронул соседние страны, включая Ливан и Йемен, и привёл к обмену ракетными ударами между Израилем и Ираном.

Уточнения

Палести́на — историческая область на Ближнем Востоке.

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Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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