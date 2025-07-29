Трамп бросил вызов нефти: вот что будет, если США ударят по России санкциями

Глава Соединённых Штатов Дональд Трамп выразил уверенность в том, что возможные колебания на нефтяном рынке, вызванные введением ограничительных мер против России, не вызывают у него опасений.
Об этом он сообщил во время беседы с представителями СМИ на борту своего президентского авиалайнера.
Трамп подчеркнул, что Соединённые Штаты обладают значительными запасами нефти, что позволяет им не переживать за последствия подобных решений. Он также отметил, что в случае необходимости страна готова значительно увеличить объёмы добычи углеводородов, чтобы стабилизировать ситуацию на рынке.
До́нальд Джон Трамп — американский государственный и политический деятель, предприниматель и миллиардер.
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