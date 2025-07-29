10 дней до конца: Россия проигнорировала ультиматум Трампа

Глава Соединённых Штатов Дональд Трамп выразил разочарование отсутствием отклика со стороны российских властей на его инициативу о прекращении боевых действий на территории Украины в кратчайшие сроки — в течение 10-12 дней.
Об этом он сообщил во время общения с представителями СМИ на борту своего президентского авиалайнера.
Трамп отметил, что в Вашингтоне не получили никаких сигналов из Москвы относительно его предложения, и подчеркнул, что считает подобное молчание крайне прискорбным. Он также добавил, что рассчитывал на более активную реакцию, учитывая важность и срочность поднятого вопроса.
До́нальд Джон Трамп — американский государственный и политический деятель, предприниматель и миллиардер.
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