10 дней до конца: Россия проигнорировала ультиматум Трампа

Трамп заявил о молчании России в ответ на инициативу о перемирии на Украине

0:42 Your browser does not support the audio element. Мир

Глава Соединённых Штатов Дональд Трамп выразил разочарование отсутствием отклика со стороны российских властей на его инициативу о прекращении боевых действий на территории Украины в кратчайшие сроки — в течение 10-12 дней.

Фото: commons.wikimedia.org by Gage Skidmore from Peoria, AZ, United States of America, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/ Дональд Трамп

Об этом он сообщил во время общения с представителями СМИ на борту своего президентского авиалайнера.

Трамп отметил, что в Вашингтоне не получили никаких сигналов из Москвы относительно его предложения, и подчеркнул, что считает подобное молчание крайне прискорбным. Он также добавил, что рассчитывал на более активную реакцию, учитывая важность и срочность поднятого вопроса.

Уточнения

До́нальд Джон Трамп — американский государственный и политический деятель, предприниматель и миллиардер.

