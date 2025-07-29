Торговая война на грани отмены: Трамп раскрыл главный секрет встречи с Си Цзиньпином

Переговоры в Стокгольме: США и Китай приблизились к завершению торговой войны

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Лидер Соединённых Штатов Дональд Трамп намекнул на возможность личной встречи с главой Китайской Народной Республики Си Цзиньпином, которая может состояться до завершения текущего года.

Фото: flickr.com by Gage Skidmore, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/ трамп

Он также выразил удовлетворение результатами недавних переговоров между представителями двух стран, направленных на урегулирование торговых споров. Об этом стало известно из его общения с журналистами на борту президентского авиалайнера.

Трамп отметил, что обе стороны заинтересованы в проведении встречи, и выразил уверенность в том, что она произойдёт в ближайшие месяцы. По его словам, переговоры, которые прошли в Стокгольме в начале недели, завершились успешно. Он подчеркнул, что ещё накануне был настроен скептически и не ожидал положительных итогов, однако теперь оценивает ситуацию как благоприятную.

Переговоры в столице Швеции стали уже третьей попыткой высокопоставленных представителей двух крупнейших экономик мира найти выход из сложившегося торгового конфликта. Напомним, что напряжённость между странами обострилась после того, как в феврале американская сторона ввела пошлины на китайские товары в размере 10%.

Впоследствии ставки пошлин неоднократно увеличивались, достигнув пика в 145% со стороны США и 125% со стороны Китая. После череды взаимных обвинений и эскалации конфликта весной и летом, стороны всё же договорились о временном снижении тарифов до 10% на 90 дней, начиная с 14 мая. Однако даже после этого США продолжают взимать с китайской продукции пошлину в 30%, включая так называемую "фентаниловую" надбавку в 20%. В свою очередь, Китай облагает американские товары тарифом в 10%. Летом ситуация осложнилась взаимными претензиями о нарушении достигнутых договорённостей.

Уточнения

Си Цзиньпи́н — китайский государственный, политический и партийный деятель, действующий генеральный секретарь ЦК Коммунистической партии Китая с 2012 года, председатель Китайской Народной Республики (КНР) с 2013 года, также председатель Центрального военного совета КНР (и КПК).

