Торговая война на грани отмены: Трамп раскрыл главный секрет встречи с Си Цзиньпином

Лидер Соединённых Штатов Дональд Трамп намекнул на возможность личной встречи с главой Китайской Народной Республики Си Цзиньпином, которая может состояться до завершения текущего года.
Он также выразил удовлетворение результатами недавних переговоров между представителями двух стран, направленных на урегулирование торговых споров. Об этом стало известно из его общения с журналистами на борту президентского авиалайнера.
Трамп отметил, что обе стороны заинтересованы в проведении встречи, и выразил уверенность в том, что она произойдёт в ближайшие месяцы. По его словам, переговоры, которые прошли в Стокгольме в начале недели, завершились успешно. Он подчеркнул, что ещё накануне был настроен скептически и не ожидал положительных итогов, однако теперь оценивает ситуацию как благоприятную.
Переговоры в столице Швеции стали уже третьей попыткой высокопоставленных представителей двух крупнейших экономик мира найти выход из сложившегося торгового конфликта. Напомним, что напряжённость между странами обострилась после того, как в феврале американская сторона ввела пошлины на китайские товары в размере 10%.
Впоследствии ставки пошлин неоднократно увеличивались, достигнув пика в 145% со стороны США и 125% со стороны Китая. После череды взаимных обвинений и эскалации конфликта весной и летом, стороны всё же договорились о временном снижении тарифов до 10% на 90 дней, начиная с 14 мая. Однако даже после этого США продолжают взимать с китайской продукции пошлину в 30%, включая так называемую "фентаниловую" надбавку в 20%. В свою очередь, Китай облагает американские товары тарифом в 10%. Летом ситуация осложнилась взаимными претензиями о нарушении достигнутых договорённостей.
Си Цзиньпи́н — китайский государственный, политический и партийный деятель, действующий генеральный секретарь ЦК Коммунистической партии Китая с 2012 года, председатель Китайской Народной Республики (КНР) с 2013 года, также председатель Центрального военного совета КНР (и КПК).
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