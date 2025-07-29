"Пора объявить о победе: американский эксперт назвал, что нужно сделать России

Экс-помощник Буша призвал Россию объявить о победе на Украине

На фоне значительного прогресса в достижении своих целей России следует объявить о победе, считает Томас Грэм, бывший помощник президента США Джорджа Буша по вопросам России и Евразии.

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Об этом он написал в своей статье, опубликованной в издании The National Interest.

Грэм отметил, что шансы Украины на вступление в НАТО в обозримом будущем крайне малы.

По его мнению, Соединенные Штаты и их европейские партнеры ясно дали понять, что не готовы рисковать прямым военным столкновением с Россией ради защиты Украины, а потому не станут принимать ее в альянс, связывая себя подобными обязательствами.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров ранее указал, что для устойчивого урегулирования конфликта на Украине необходимо устранить его коренные причины. Он подчеркнул, что первоочередной задачей является нейтрализация угроз безопасности России.

Среди ключевых целей Лавров назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также снятие антироссийских санкций, прекращение судебных преследований России и возвращение ее активов, которые были незаконно заморожены на Западе.

В свою очередь, помощник президента России Юрий Ушаков сообщил, что в ходе беседы с президентом США Дональдом Трампом Владимир Путин акцентировал внимание на том, что Москва намерена добиваться выполнения всех поставленных задач в украинском конфликте. По словам Ушакова, российский лидер подчеркнул важность устранения первопричин, которые привели к нынешнему острому противостоянию.

Уточнения

Джордж Уо́кер Буш — американский государственный и политический деятель, 43-й президент США в 2001—2009 годах от Республиканской партии.

