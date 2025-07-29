Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Общественные организации Украины требуют вернуть прямые трансляции заседаний парламента
Украина столкнулась с ростом использования русского языка среди молодежи
Великобритания признает Палестину в сентябре при условии продолжения конфликта в Газе
Главпродукт официально перешёл под контроль России: детали сделки
В Петербурге возбуждено дело о теракте после попытки поджога банка
Владимир Зеленский подписал закон о признании депортации украинцев из Польши
Пружинные и ППУ диваны: плюсы и минусы каждого типа наполнителя
Российские военные уничтожили секретный пункт управления ВСУ на Донбассе
Трагедия в Черняховске: мать обвиняют в смерти сына

"Пора объявить о победе: американский эксперт назвал, что нужно сделать России

Экс-помощник Буша призвал Россию объявить о победе на Украине
Мир

На фоне значительного прогресса в достижении своих целей России следует объявить о победе, считает Томас Грэм, бывший помощник президента США Джорджа Буша по вопросам России и Евразии.

Статуя Свободы
Фото: web.archive.org by pcwiles, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/
Статуя Свободы

Об этом он написал в своей статье, опубликованной в издании The National Interest.

Грэм отметил, что шансы Украины на вступление в НАТО в обозримом будущем крайне малы.

По его мнению, Соединенные Штаты и их европейские партнеры ясно дали понять, что не готовы рисковать прямым военным столкновением с Россией ради защиты Украины, а потому не станут принимать ее в альянс, связывая себя подобными обязательствами.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров ранее указал, что для устойчивого урегулирования конфликта на Украине необходимо устранить его коренные причины. Он подчеркнул, что первоочередной задачей является нейтрализация угроз безопасности России.

Среди ключевых целей Лавров назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также снятие антироссийских санкций, прекращение судебных преследований России и возвращение ее активов, которые были незаконно заморожены на Западе.

В свою очередь, помощник президента России Юрий Ушаков сообщил, что в ходе беседы с президентом США Дональдом Трампом Владимир Путин акцентировал внимание на том, что Москва намерена добиваться выполнения всех поставленных задач в украинском конфликте. По словам Ушакова, российский лидер подчеркнул важность устранения первопричин, которые привели к нынешнему острому противостоянию.

Уточнения

Джордж Уо́кер Буш — американский государственный и политический деятель, 43-й президент США в 2001—2009 годах от Республиканской партии.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
Популярное
28 июля: День крещения Руси, Летающая крепость и приказ №227

Сегодня День Крещения Руси. О каких важных исторических событиях стоит вспомнить 28 июля?

28 июля: День крещения Руси, Летающая крепость и приказ №227
Будьте стойки и мужественны, помните, что смелому воину не страшны ни самолеты, ни танки, ни снаряды врага… — писала газета Знамя Родины 29 июля 1942 года
Будьте стойки и мужественны, помните, что смелому воину не страшны ни самолеты, ни танки, ни снаряды врага… — писала газета Знамя Родины 29 июля 1942 года
29 июля: День тигра, МАГАТЭ и НАСА
45 лет вместе: как авария закалила настоящую семейную любовь
Исследование Майкла Бар-Рона: древняя надпись на Синайском полуострове может подтвердить существование Моисея Игорь Буккер Баканов в США оказался благодаря Маску, но с российскими проектами Любовь Степушова Протесты на Украине: новый закон и его влияние на антикоррупцию и демократию Юрий Бочаров
Последние материалы
Дональд Трамп требует наказать певицу Бейонсе в рамках уголовного дела
Учёные обнаружили связь между загрязнением воздуха и развитием болезни Альцгеймера
Исследование показало, что увеличение мышечной массы всего на 2% поможет вам сжигать жир
Постепенное добавление овощей и фруктов улучшает баланс нутриентов в рационе
Эксперты объясняют, как использовать старые губки для ухода за растениями
Жёсткие диеты, отказ от углеводов и массаж не помогают похудеть — подтверждают исследования
Родители Яниса Тиммы требуют уголовного дела против Анны Седоковой: новые детали
Нежная мусака: пошаговый рецепт, который гарантирует идеальный результат каждый раз
Как убрать завитки и пушистость: 5 шагов к здоровым волосам
Тайвань делает ставку на старого монстра: зачем стране танки, провалившиеся в Украине?
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.