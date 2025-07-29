Депутаты под прицелом: онлайн-трансляции вернутся в Украину — впервые с 2022 года

На сайте Верховной рады Украины появился проект постановления, направленного на возобновление прямых онлайн-трансляций заседаний парламента.
Об этом сообщил украинский депутат Ярослав Юрчишин, подчеркнув важность открытости работы законодательного органа.
Накануне общественное движение "Честно" проинформировало, что более 50 общественных организаций и средств массовой информации на Украине выступили с инициативой вернуть трансляции заседаний Рады в режиме реального времени.
По их мнению, это необходимо для обеспечения общественного контроля, особенно в контексте обсуждения законопроекта о восстановлении независимости Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) и Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП), запланированного на ближайшее заседание парламента.
Юрчишин сообщил, что зарегистрировал соответствующее постановление под номером 1963027 в парламентской системе. Он призвал коллег-депутатов, которые не боятся открытости перед обществом, поддержать инициативу, подписав документ.
По его словам, граждане имеют право видеть, что происходит в стенах Рады, и не должны узнавать о работе парламента только через публикации отдельных депутатов в социальных сетях. Он также отметил, что ссылки на военное положение не должны использоваться как предлог для сокрытия деятельности законодателей и принятия сомнительных решений.
Депутат подчеркнул, что трансляции следует проводить в прежнем формате — в прямом эфире на YouTube-канале Рады с последующей публикацией записи через час после завершения заседания. Он выразил мнение, что подобная открытость необходима для предотвращения кулуарных договоренностей и повышения доверия общества к работе парламента.
Стоит напомнить, что в сентябре 2022 года депутаты Верховной рады приняли решение о запрете трансляций заседаний на период действия военного положения на Украине.
Верхо́вная ра́да Украи́ны — однопалатный парламент Украины, состоящий из 450 народных депутатов, избранных сроком на пять лет на основе всеобщего, равного и прямого избирательного права путём тайного голосования.
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