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Депутаты под прицелом: онлайн-трансляции вернутся в Украину — впервые с 2022 года

Общественные организации Украины требуют вернуть прямые трансляции заседаний парламента
2:09
Мир

На сайте Верховной рады Украины появился проект постановления, направленного на возобновление прямых онлайн-трансляций заседаний парламента.

Верховная Рада
Фото: commons.wikimedia.org by PRESIDENT OF UKRAINE VOLODYMYR ZELENSKYY Official website, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
Верховная Рада

Об этом сообщил украинский депутат Ярослав Юрчишин, подчеркнув важность открытости работы законодательного органа.

Накануне общественное движение "Честно" проинформировало, что более 50 общественных организаций и средств массовой информации на Украине выступили с инициативой вернуть трансляции заседаний Рады в режиме реального времени.

По их мнению, это необходимо для обеспечения общественного контроля, особенно в контексте обсуждения законопроекта о восстановлении независимости Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) и Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП), запланированного на ближайшее заседание парламента.

Юрчишин сообщил, что зарегистрировал соответствующее постановление под номером 1963027 в парламентской системе. Он призвал коллег-депутатов, которые не боятся открытости перед обществом, поддержать инициативу, подписав документ.

По его словам, граждане имеют право видеть, что происходит в стенах Рады, и не должны узнавать о работе парламента только через публикации отдельных депутатов в социальных сетях. Он также отметил, что ссылки на военное положение не должны использоваться как предлог для сокрытия деятельности законодателей и принятия сомнительных решений.

Депутат подчеркнул, что трансляции следует проводить в прежнем формате — в прямом эфире на YouTube-канале Рады с последующей публикацией записи через час после завершения заседания. Он выразил мнение, что подобная открытость необходима для предотвращения кулуарных договоренностей и повышения доверия общества к работе парламента.

Стоит напомнить, что в сентябре 2022 года депутаты Верховной рады приняли решение о запрете трансляций заседаний на период действия военного положения на Украине. 

Уточнения

Верхо́вная ра́да Украи́ны — однопалатный парламент Украины, состоящий из 450 народных депутатов, избранных сроком на пять лет на основе всеобщего, равного и прямого избирательного права путём тайного голосования.

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Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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