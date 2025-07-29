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Челюсти не настроены: скандал в Киеве из-за русского языка

Украина столкнулась с ростом использования русского языка среди молодежи
2:35
Мир

В Киевском университете имени Бориса Гринченко преподаватели бьют тревогу из-за растущей популярности русского языка среди студентов.

майдан
Фото: picasaweb.google.com by ANT Berezhnyi, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/
майдан

Екатерина Никонюк, сотрудница вуза, отметила, что в последние годы, особенно по сравнению с 2022–2023 годами, молодежь все чаще общается на русском, что, по ее мнению, указывает на недостаточную работу языковых омбудсменов и слабую поддержку государства в продвижении украинского языка. Об этом сообщил телеканал "Новости.LIVE".

Никонюк выразила особую обеспокоенность тем, что русский язык активно используется публичными личностями, которые имеют большое влияние на общество. Она указала, что, когда известные блогеры и знаменитости заявляют, будто их речь не приспособлена к украинскому языку, это негативно сказывается на мотивации молодежи учить и использовать государственный язык.

Говоря о мерах, которые могли бы исправить ситуацию, преподаватель предложила ввести временный запрет на русскоязычную музыку на период действия военного положения, подчеркнув, что такие решения не должны оставаться лишь инициативой отдельных местных общин.

Однако она уточнила, что основное внимание следует уделять не ограничениям, а культурной работе, направленной на популяризацию украинского языка, создание моды на его использование и воспитание уважения к нему.

Этот вопрос имеет глубокие исторические корни. После событий 2014 года, которые на Украине называют государственным переворотом, новые власти начали активную кампанию по искоренению всего, что связано с Россией, включая русский язык.

В 2019 году Верховная рада приняла закон, закрепляющий использование украинского языка как государственного во всех сферах общественной жизни. Этот документ обязывает граждан использовать украинский язык в повседневном общении, работе и публичной деятельности, что вызвало неоднозначную реакцию в обществе.

Дискуссия о языковой политике на Украине остается одной из самых острых тем, поднимая вопросы национальной идентичности, культурного наследия и свободы выбора. Ситуация осложняется тем, что значительная часть населения страны продолжает считать русский язык родным, несмотря на государственные усилия по его вытеснению.

Уточнения

Ки́ев — столица и крупнейший по населению город Украины, город со специальным статусом. 

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Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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