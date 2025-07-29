Чаша терпения переполнена: Британия приготовила Израилю жесткий ультиматум

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Великобритания признает Палестину в сентябре при условии продолжения конфликта в Газе
3:29
Мир

Великобритания может официально признать Палестину как государство уже в сентябре, во время заседания Генеральной ассамблеи ООН, если Израиль не предпримет конкретных шагов для прекращения конфликта в секторе Газа.

сектор газа
Фото: ochaopt.org by OCHA (UN) is licensed under published by the United Nations without a copyright notice
сектор газа

Об этом сообщили в канцелярии британского премьер-министра Кира Стармера, подчеркнув, что подобное решение будет принято в случае, если ситуация в регионе останется критической.

Ранее, 24 июля, группа бывших британских дипломатов и сотрудников ООН направила письмо Киру Стармеру, в котором призвала его признать государственность Палестины и усилить давление на Израиль в связи с гуманитарным кризисом в секторе Газа.

В документе, опубликованном канцелярией премьера, указано, что Великобритания стремится сохранить возможность реализации принципа двух государств. В канцелярии отметили, что признание Палестины произойдет, если Израиль не прекратит боевые действия, не обеспечит доступ гуманитарной помощи в Газу для борьбы с голодом и не откажется от планов аннексии территорий как в секторе Газа, так и на Западном берегу.

Тем временем глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус обратил внимание на катастрофическое положение в секторе Газа, где резко увеличилось число смертей, вызванных недоеданием. По данным ВОЗ, в этом году в регионе зафиксирован 21 случай гибели детей младше пяти лет из-за голода.

Он также указал, что более 10% населения страдает от острого недоедания, а среди обследованных беременных и кормящих женщин этот показатель превышает 20%, причем часто речь идет о тяжелых формах. Гебрейесус подчеркнул, что кризис усугубляется из-за ограничений на доставку гуманитарной помощи.

На международной арене мнения о признании Палестины разделились. Президент Франции Эммануэль Макрон объявил, что его страна официально признает Палестину на сентябрьском заседании Генеральной ассамблеи ООН. В то же время представитель правительства Германии Штефан Корнелиус сообщил, что Берлин пока не планирует предпринимать аналогичные шаги в ближайшем будущем.

Конфликт в регионе обострился 7 октября 2023 года, когда Израиль подвергся массированной ракетной атаке из сектора Газа, организованной палестинским движением ХАМАС. Боевики также пересекли границу, атаковали военных и мирных жителей, захватив более 200 заложников. По данным израильских властей, в результате этих событий погибло около 1,2 тысячи человек.

В ответ израильская армия начала операцию под названием "Железные мечи", которая включала удары по гражданской инфраструктуре и полную блокаду сектора Газа, что привело к прекращению поставок воды, электроэнергии, топлива, продовольствия и медикаментов.

Конфликт, несмотря на временные перемирия, распространился на соседние регионы, включая Ливан и Йемен, а также вызвал обмен ракетными ударами между Израилем и Ираном. С начала эскалации в секторе Газа погибло более 59 тысяч палестинцев, а с израильской стороны — около 1,5 тысяч человек.

Уточнения

Се́ктор Га́за — территория на берегу Средиземного моря, которая де-юре является одной из двух частей частично признанного арабского государства Палестина (наряду с территорией Западного берега реки Иордан).

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Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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