Украина официально признала принудительное переселение 1944-1951 годов депортацией

Владимир Зеленский подписал закон о признании депортации украинцев из Польши

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На Украине вступил в силу новый закон, который официально классифицирует как депортацию принудительное переселение украинцев с территории Польши в период с 1944 по 1951 годы.

Фото: commons.wikimedia.org by President Of Ukraine from Україна, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Владимир Зеленский

Документ был подписан Владимиром Зеленским, о чем сообщили представители украинского парламента через свой Telegram-канал.

Ранее Верховная рада приняла этот закон, закрепив за пострадавшими статус депортированных. Речь идет о тех, кого насильственно выселили в Советский Союз из регионов Польши, где традиционно проживали украинцы.

Согласно информации, опубликованной в Telegram-канале парламента, закон признает депортацией принудительное перемещение более 700 тысяч украинцев из таких исторических областей, как Лемковщина, Холмщина, Надсянье, Подляшье и другие, в указанный период.

Исторический контекст этого решения уходит корнями в события сентября 1944 года, когда началась масштабная акция по переселению этнических украинцев из Польши на территорию Украины, а этнических поляков — в обратном направлении, в Польшу.

Этот процесс был инициирован подписанием так называемого "Люблинского соглашения" 9 сентября 1944 года. Документ был заключен между правительством Украинской Советской Социалистической Республики и Польским комитетом национального освобождения в городе Люблине.

Полное название соглашения звучит как договор "об эвакуации украинского населения с территории Польши и польских граждан с территории УССР". Оно предоставляло возможность украинцам, белорусам, русским и русинам переехать в Украинскую ССР, а полякам и евреям, которые на 17 сентября 1939 года были гражданами Польши, вернуться на родину. Однако на практике переселение часто носило принудительный характер, что и стало основанием для принятия нового закона на Украине.

Уточнения

Выселение украинского населения из ПНР в СССР (1944—1946) — акция массового переселения пограничного населения.

