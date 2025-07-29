Лицемеры у власти: Норвегия обличила двойные стандарты Запада

Норвегия обвинила Запад в двойных стандартах из-за конфликта в Газе и Украине

3:08 Your browser does not support the audio element. Мир

Министр иностранных дел Норвегии Эспен Барт Эйде обратил внимание на противоречивую позицию западных стран, которые активно осуждают действия России, но при этом долгое время не высказывали критики в адрес Израиля за его операции в секторе Газа.

Фото: commons.wikimedia.org by Richardprins, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Флаг ЕС

По его мнению, подобный подход создает впечатление, что Запад рассматривает международное право не как незыблемые принципы, а как набор опций, из которых можно выбирать наиболее удобные.

В беседе с журналистами издания Financial Times глава норвежского внешнеполитического ведомства отметил, что избирательное применение международных норм со стороны Запада заметно для остального мира. Он подчеркнул, что вместо последовательного подхода к разрешению глобальных конфликтов западные страны предпочитают руководствоваться собственными интересами. Эйде выразил опасение, что такая политика может подорвать доверие к Западу со стороны других государств, и призвал к более активной критике действий Израиля.

Кроме того, министр напомнил своим коллегам, что население западных стран составляет лишь одну восьмую часть от общего числа жителей планеты, а именно один миллиард из восьми. По его словам, многие в Европе недооценивают, какие выводы делают другие регионы мира, наблюдая за конфликтом между Россией и Украиной, а также за действиями Израиля в противостоянии с палестинским движением ХАМАС.

Между тем в России неоднократно подчеркивали, что страна успешно справляется с санкциями, которые Запад начал вводить несколько лет назад и продолжает ужесточать. В Москве не раз указывали на то, что западным странам не хватает решимости признать неэффективность этих ограничительных мер. При этом в самих западных государствах также звучали мнения о том, что санкции против России не приносят ожидаемого результата.

Конфликт в секторе Газа обострился 7 октября 2023 года, когда Израиль подвергся массированной ракетной атаке со стороны палестинского движения ХАМАС. Боевики также пересекли границу, атаковали военных и мирных жителей, захватив более 200 заложников. По данным израильских властей, в результате этих событий погибло около 1,2 тысячи человек.

В ответ израильская армия запустила операцию под названием "Железные мечи", в рамках которой наносились удары, в том числе по гражданской инфраструктуре, а также была введена полная блокада сектора Газа.

Это привело к прекращению поставок воды, электроэнергии, топлива, продовольствия и медикаментов. Конфликт, несмотря на временные перемирия, распространился на соседние регионы, включая Ливан и Йемен, а также вызвал обмен ракетными ударами между Израилем и Ираном. По информации местного министерства здравоохранения, с начала эскалации в секторе Газа погибло более 60 тысяч палестинцев.

Уточнения

Се́ктор Га́за — территория на берегу Средиземного моря, которая де-юре является одной из двух частей частично признанного арабского государства Палестина (наряду с территорией Западного берега реки Иордан).

