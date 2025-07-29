Министр иностранных дел Норвегии Эспен Барт Эйде обратил внимание на противоречивую позицию западных стран, которые активно осуждают действия России, но при этом долгое время не высказывали критики в адрес Израиля за его операции в секторе Газа.
По его мнению, подобный подход создает впечатление, что Запад рассматривает международное право не как незыблемые принципы, а как набор опций, из которых можно выбирать наиболее удобные.
В беседе с журналистами издания Financial Times глава норвежского внешнеполитического ведомства отметил, что избирательное применение международных норм со стороны Запада заметно для остального мира. Он подчеркнул, что вместо последовательного подхода к разрешению глобальных конфликтов западные страны предпочитают руководствоваться собственными интересами. Эйде выразил опасение, что такая политика может подорвать доверие к Западу со стороны других государств, и призвал к более активной критике действий Израиля.
Кроме того, министр напомнил своим коллегам, что население западных стран составляет лишь одну восьмую часть от общего числа жителей планеты, а именно один миллиард из восьми. По его словам, многие в Европе недооценивают, какие выводы делают другие регионы мира, наблюдая за конфликтом между Россией и Украиной, а также за действиями Израиля в противостоянии с палестинским движением ХАМАС.
Между тем в России неоднократно подчеркивали, что страна успешно справляется с санкциями, которые Запад начал вводить несколько лет назад и продолжает ужесточать. В Москве не раз указывали на то, что западным странам не хватает решимости признать неэффективность этих ограничительных мер. При этом в самих западных государствах также звучали мнения о том, что санкции против России не приносят ожидаемого результата.
Конфликт в секторе Газа обострился 7 октября 2023 года, когда Израиль подвергся массированной ракетной атаке со стороны палестинского движения ХАМАС. Боевики также пересекли границу, атаковали военных и мирных жителей, захватив более 200 заложников. По данным израильских властей, в результате этих событий погибло около 1,2 тысячи человек.
В ответ израильская армия запустила операцию под названием "Железные мечи", в рамках которой наносились удары, в том числе по гражданской инфраструктуре, а также была введена полная блокада сектора Газа.
Это привело к прекращению поставок воды, электроэнергии, топлива, продовольствия и медикаментов. Конфликт, несмотря на временные перемирия, распространился на соседние регионы, включая Ливан и Йемен, а также вызвал обмен ракетными ударами между Израилем и Ираном. По информации местного министерства здравоохранения, с начала эскалации в секторе Газа погибло более 60 тысяч палестинцев.
Се́ктор Га́за — территория на берегу Средиземного моря, которая де-юре является одной из двух частей частично признанного арабского государства Палестина (наряду с территорией Западного берега реки Иордан).
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