Ошибся этажом, убил четверых: страшная месть футболиста системе в США

Стрельба на Манхэттене: бывший футболист убил 4 человек, целясь в штаб NFL

1:26 Your browser does not support the audio element. Мир

В Нью-Йорке произошел трагический инцидент, который потряс жителей города и привлек внимание всей страны.

Фото: commons.wikimedia.org by U.S. Air Force photo by Staff Sgt. Mike Meares, https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/ Полицейская собака

Мужчина, устроивший стрельбу в одном из бизнес-центров на Манхэттене, намеревался атаковать офис Национальной футбольной лиги (NFL), однако по роковой случайности оказался не на том этаже здания. Об этом сообщили представители правоохранительных органов, на которых ссылается агентство Блумберг.

Согласно информации, озвученной мэром города Эриком Адамсом, в результате нападения погибли четыре человека, среди которых оказался и сотрудник полиции. Глава полицейского управления Нью-Йорка Джессика Тиш уточнила, что подозреваемым является 27-летний житель Лас-Вегаса по имени Шэйн Тамура. После совершения преступления он свел счеты с жизнью. Как отметила Тиш, у мужчины ранее были зафиксированы проблемы с психическим здоровьем.

По данным издания New York Post, нападавший в прошлом занимался американским футболом. В своих действиях он винил этот вид спорта, утверждая, что полученные во время игры травмы привели к серьезным нарушениям работы мозга. Правоохранители также выяснили, что целью Тамуры был именно офис NFL, но из-за ошибки он оказался в другом помещении, что, однако, не предотвратило трагедию.

Уточнения

Национа́льная футбо́льная ли́га — профессиональная лига американского футбола в США. В настоящее время в НФЛ играет 32 команды.

