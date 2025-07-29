Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Агрономы рекомендовали натуральную подкормку для лука из дрожжей и древесной золы
Пермский край: уровень инфляции превысил общероссийский показатель
Пищевая сода — эффективна для удаления запахов и загрязнений с натяжных потолков
Зубная паста очищает фары не хуже специальных средств — лайфхак водителей
Как выбрать идеального охранника: 5 пород собак-компаньонов с защитным инстинктом
Ватикан, Андорра и Сан-Марино: страны, где туристов больше, чем жителей
Лера Кудрявцева: новое заявление о стыде после откровений об алкогольной зависимости мужа
Эксперты объясняют, как правильно ухаживать за малиной в июле для богатого урожая
Спите, как японцы: простые советы, которые помогут забыть о бессоннице — проверьте их

Ошибся этажом, убил четверых: страшная месть футболиста системе в США

Стрельба на Манхэттене: бывший футболист убил 4 человек, целясь в штаб NFL
1:26
Мир

В Нью-Йорке произошел трагический инцидент, который потряс жителей города и привлек внимание всей страны.

Полицейская собака
Фото: commons.wikimedia.org by U.S. Air Force photo by Staff Sgt. Mike Meares, https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/
Полицейская собака

Мужчина, устроивший стрельбу в одном из бизнес-центров на Манхэттене, намеревался атаковать офис Национальной футбольной лиги (NFL), однако по роковой случайности оказался не на том этаже здания. Об этом сообщили представители правоохранительных органов, на которых ссылается агентство Блумберг.

Согласно информации, озвученной мэром города Эриком Адамсом, в результате нападения погибли четыре человека, среди которых оказался и сотрудник полиции. Глава полицейского управления Нью-Йорка Джессика Тиш уточнила, что подозреваемым является 27-летний житель Лас-Вегаса по имени Шэйн Тамура. После совершения преступления он свел счеты с жизнью. Как отметила Тиш, у мужчины ранее были зафиксированы проблемы с психическим здоровьем.

По данным издания New York Post, нападавший в прошлом занимался американским футболом. В своих действиях он винил этот вид спорта, утверждая, что полученные во время игры травмы привели к серьезным нарушениям работы мозга. Правоохранители также выяснили, что целью Тамуры был именно офис NFL, но из-за ошибки он оказался в другом помещении, что, однако, не предотвратило трагедию.

Уточнения

Национа́льная футбо́льная ли́га — профессиональная лига американского футбола в США. В настоящее время в НФЛ играет 32 команды. 

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
Популярное
28 июля: День крещения Руси, Летающая крепость и приказ №227

Сегодня День Крещения Руси. О каких важных исторических событиях стоит вспомнить 28 июля?

28 июля: День крещения Руси, Летающая крепость и приказ №227
Будьте стойки и мужественны, помните, что смелому воину не страшны ни самолеты, ни танки, ни снаряды врага… — писала газета Знамя Родины 29 июля 1942 года
Будьте стойки и мужественны, помните, что смелому воину не страшны ни самолеты, ни танки, ни снаряды врага… — писала газета Знамя Родины 29 июля 1942 года
29 июля: День тигра, МАГАТЭ и НАСА
45 лет вместе: как авария закалила настоящую семейную любовь
Исследование Майкла Бар-Рона: древняя надпись на Синайском полуострове может подтвердить существование Моисея Игорь Буккер Баканов в США оказался благодаря Маску, но с российскими проектами Любовь Степушова Протесты на Украине: новый закон и его влияние на антикоррупцию и демократию Юрий Бочаров
Последние материалы
Лера Кудрявцева: новое заявление о стыде после откровений об алкогольной зависимости мужа
Эксперты объясняют, как правильно ухаживать за малиной в июле для богатого урожая
Очарование семейной жизни: пара отметила 50 лет совместной жизни после страшных испытаний
Спите, как японцы: простые советы, которые помогут забыть о бессоннице — проверьте их
Вика Цыганова призналась, что планирует уйти в монастырь с мужем
Избавьтесь от плесени в стиральной машине за 3 простых шага
Ткани человека стареют по-разному: основные выводы китайских учёных
В Петербурге задержан мужчина, бросивший дымовую шашку в банк
Дочь Утяшевой и Воли София заявила о желании превзойти родителей по известности
Изменение климата меняет ледовый режим Ладожского озера: что это значит для региона
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.