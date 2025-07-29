Мир на грани товарного коллапса: Украина запустит механизм катастрофы

МВФ предупредил о рисках роста цен из-за геополитической напряжённости

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Международный валютный фонд (МВФ) выразил обеспокоенность тем, что усиление геополитических конфликтов, особенно в регионах Украины и Ближнего Востока, способно серьезно повлиять на мировую экономику.

Фото: commons.wikimedia.org by El Rolo Ueeqee, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Доллары США

Согласно данным, представленным в июльском отчете о перспективах развития глобальной экономики, опубликованном во вторник, такие события могут привести к сбоям в международных поставках и вызвать значительное повышение цен.

В документе подчеркивается, что обострение напряженности в указанных регионах может создать угрозу для морских путей и логистических цепочек, а также спровоцировать скачок стоимости сырья.

Особую тревогу вызывает риск повреждения ключевой инфраструктуры, чего, к счастью, удалось избежать в прошлом месяце.

Уточнения

Международный валютный фонд (МВФ) (англ. International Monetary Fund, IMF) — специализированное учреждение (валютный фонд) Организации Объединённых Наций с главным офисом в городе Вашингтоне, США.

