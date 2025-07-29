Мир на грани товарного коллапса: Украина запустит механизм катастрофы

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МВФ предупредил о рисках роста цен из-за геополитической напряжённости
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Мир

Международный валютный фонд (МВФ) выразил обеспокоенность тем, что усиление геополитических конфликтов, особенно в регионах Украины и Ближнего Востока, способно серьезно повлиять на мировую экономику.

Доллары США
Фото: commons.wikimedia.org by El Rolo Ueeqee, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Доллары США

Согласно данным, представленным в июльском отчете о перспективах развития глобальной экономики, опубликованном во вторник, такие события могут привести к сбоям в международных поставках и вызвать значительное повышение цен.

В документе подчеркивается, что обострение напряженности в указанных регионах может создать угрозу для морских путей и логистических цепочек, а также спровоцировать скачок стоимости сырья.

Особую тревогу вызывает риск повреждения ключевой инфраструктуры, чего, к счастью, удалось избежать в прошлом месяце.

Уточнения

Международный валютный фонд (МВФ) (англ. International Monetary Fund, IMF) — специализированное учреждение (валютный фонд) Организации Объединённых Наций с главным офисом в городе Вашингтоне, США. 

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Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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