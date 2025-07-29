Голос голода громче войны: люди в Газе готовы умереть ради горсти муки

Гуманитарная катастрофа в Газе: голод убивает сотни людей

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В секторе Газа сложилась катастрофическая ситуация с продовольствием, из-за которой местные жители вынуждены подвергать себя смертельной опасности, чтобы добыть еду для своих близких.

Фото: commons.wikimedia.org by Boris Niehaus (www.1just.de), https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ сектор газа

Голод стал настолько острой проблемой, что страх перед ним затмевает даже ужасы продолжающегося вооруженного конфликта. Об этом рассказали беженцы, находящиеся на юге региона, где блокада, несмотря на некоторое ослабление благодаря ограниченным поставкам продуктов, продолжает осложнять жизнь людей.

Один из беженцев, Хасан Халиль, поведал РИА Новости, что сейчас его и других жителей региона волнует не столько продолжение войны, сколько необходимость обеспечить себя пищей. По его словам, крики голодающих детей заглушают звуки боевых действий, и он, несмотря на травму руки, полученную во время бомбардировок, вынужден нести тяжелый мешок муки, чтобы спасти свою семью от голодной смерти.

Палестинцы рискуют жизнью, отправляясь за гуманитарной помощью к пунктам распределения, организованным американо-израильским фондом. Местные власти называют эти места крайне опасными, так как очереди за едой неоднократно подвергались атакам израильских военных.

По данным министерства здравоохранения региона, с конца мая в результате таких инцидентов погибло более тысячи человек, а почти восемь тысяч получили ранения. Дорога к этим пунктам также полна трудностей: людям разрешают использовать транспорт только до определенной точки, после чего приходится идти пешком не менее полутора километров, а затем часами или даже днями ожидать своей очереди.

Салим Ид, беженец из города Хан-Юнис, рассказал, что голод вынудил его отправиться за помощью, несмотря на риск не вернуться. Он отметил, что ему удалось добыть мешок муки, который стал спасением для его семьи.

Другой беженец, Ашраф Дахман, поделился, что его семья не ела нормально уже 20 дней, а последние пять дней они выживали только на воде, соли и небольшом количестве зерна. Вместе с сыном он три дня искал помощь, наблюдая, как вокруг гибнут люди, но в итоге им удалось получить по мешку муки. Он добавил, что даже если бы его сын был ранен, он все равно продолжил бы путь, так как от голода страдают еще 20 членов его семьи, и ради их спасения приходится идти на жертвы.

Министерство здравоохранения региона 20 июля выступило с предупреждением о возможном резком увеличении смертности из-за недоедания и отсутствия доступа к медицинской помощи.

Согласно их данным, с начала блокады от голода умерло уже 147 человек, из них 88 — дети. Глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус 23 июля сообщил, что в секторе Газа фиксируется значительный рост смертности, связанной с недоеданием. Он уточнил, что в 2025 году было зарегистрировано 21 случая смерти детей до пяти лет по этой причине.

Также было отмечено, что более 10% населения региона страдают от острого недоедания, а среди обследованных беременных и кормящих женщин этот показатель достигает 20%, причем часто в тяжелой форме. По его словам, ситуация ухудшается из-за прекращения поставок гуманитарной помощи и ограничений на ее распределение.

Недавно израильские власти приняли решение возобновить доставку гуманитарной помощи с воздуха, а также организовать специальные коридоры для конвоев ООН, которые должны доставлять продукты и медикаменты. В понедельник стало известно, что в регион прибыло более 300 грузовиков с помощью, однако более половины из них все еще ожидают распределения, которое должно быть организовано силами ООН.

Уточнения

Всеми́рная организа́ция здравоохране́ния — специализированное учреждение, самостоятельная международная организация, связанная с Организацией Объединённых Наций специальным соглашением о сотрудничестве, состоящая из 194-х государств-членов, основная функция которой состоит в решении международных проблем здравоохранения населения Земли.

