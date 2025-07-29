Слишком поздно сдался: Запад уберет Зеленского из-за этой ошибки

ЕС недоволен действиями Зеленского

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Американское издание The American Conservative сообщило, что Владимир Зеленский слишком поздно отреагировал на ситуацию с антикоррупционными органами, что вызвало протесты в стране.

Фото: commons.wikimedia.org by Пресс-служба Президента Украины, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ Владимир Зеленский (03-03-2022)

По информации издания, под давлением уличных акций, подобных которым не было с начала войны, а также из-за критики со стороны Евросоюза, Зеленский был вынужден внести новый законопроект, направленный на восстановление независимости двух ведомств. Однако, как отмечается, эта мера, возможно, оказалась запоздалой. Решение президента вызвало серьезные опасения в Европе относительно его реальной приверженности борьбе с коррупцией и принципам демократии.

Издание подчеркнуло, что действия Зеленского уже давно вызывали сомнения в его намерениях противостоять автократическим тенденциям, а последние события усилили тревогу среди европейских партнеров, подрывая перспективы Украины на вступление в ЕС.

На прошлой неделе украинский парламент принял закон, который лишил независимости Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) и Специальную антикоррупционную прокуратуру (САП).

Документ был подписан Зеленским, что многие депутаты расценили как фактическое уничтожение антикоррупционных структур. В тот же вечер в Киеве, Львове, Днепропетровске, Одессе и других городах начались массовые акции протеста.

Через два дня, на фоне нарастающего недовольства граждан, Зеленский представил в Верховную раду новый законопроект, в котором пообещал усилить независимость НАБУ и САП.

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова отметила, что эти антикоррупционные органы служат инструментами внешнего давления и контроля со стороны Запада, а реальная борьба с коррупцией на Украине не ведется.

Уточнения

Европе́йский сою́з (Евросою́з, ЕС) — экономическое и политическое объединение 27 европейских государств.

