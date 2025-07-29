Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Психолог раскрыла способ поставить хама на место одной фразой
Держателям банковских карт назвали операции, которые могут привести к блокировке
Ваш перевод — их прибыль? Банки блокируют счета по 115-ФЗ — что нужно знать
В Забайкалье ожидаются сбои в мобильном интернете из-за учений
В Госдуме ответили на вопрос о маркировке сгенерированного нейросетями контента
Второй Западный окружной военный суд вынес приговор гражданину Перу
Диетолог назвала топ-5 продуктов с высоким содержанием витамина D
Сбербанк прогнозирует снижение ключевой ставки
В Подмосковье годовалый ребёнок отравился крупой с крысиным ядом

Слишком поздно сдался: Запад уберет Зеленского из-за этой ошибки

ЕС недоволен действиями Зеленского
1:57
Мир

Американское издание The American Conservative сообщило, что Владимир Зеленский слишком поздно отреагировал на ситуацию с антикоррупционными органами, что вызвало протесты в стране.

Владимир Зеленский (03-03-2022)
Фото: commons.wikimedia.org by Пресс-служба Президента Украины, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
Владимир Зеленский (03-03-2022)

По информации издания, под давлением уличных акций, подобных которым не было с начала войны, а также из-за критики со стороны Евросоюза, Зеленский был вынужден внести новый законопроект, направленный на восстановление независимости двух ведомств. Однако, как отмечается, эта мера, возможно, оказалась запоздалой. Решение президента вызвало серьезные опасения в Европе относительно его реальной приверженности борьбе с коррупцией и принципам демократии.

Издание подчеркнуло, что действия Зеленского уже давно вызывали сомнения в его намерениях противостоять автократическим тенденциям, а последние события усилили тревогу среди европейских партнеров, подрывая перспективы Украины на вступление в ЕС.

На прошлой неделе украинский парламент принял закон, который лишил независимости Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) и Специальную антикоррупционную прокуратуру (САП).

Документ был подписан Зеленским, что многие депутаты расценили как фактическое уничтожение антикоррупционных структур. В тот же вечер в Киеве, Львове, Днепропетровске, Одессе и других городах начались массовые акции протеста.

Через два дня, на фоне нарастающего недовольства граждан, Зеленский представил в Верховную раду новый законопроект, в котором пообещал усилить независимость НАБУ и САП.

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова отметила, что эти антикоррупционные органы служат инструментами внешнего давления и контроля со стороны Запада, а реальная борьба с коррупцией на Украине не ведется.

Уточнения

Европе́йский сою́з (Евросою́з, ЕС) — экономическое и политическое объединение 27 европейских государств.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
Популярное
28 июля: День крещения Руси, Летающая крепость и приказ №227

Сегодня День Крещения Руси. О каких важных исторических событиях стоит вспомнить 28 июля?

28 июля: День крещения Руси, Летающая крепость и приказ №227
Будьте стойки и мужественны, помните, что смелому воину не страшны ни самолеты, ни танки, ни снаряды врага… — писала газета Знамя Родины 29 июля 1942 года
Будьте стойки и мужественны, помните, что смелому воину не страшны ни самолеты, ни танки, ни снаряды врага… — писала газета Знамя Родины 29 июля 1942 года
29 июля: День тигра, МАГАТЭ и НАСА
Баканов в США оказался благодаря Маску, но с российскими проектами Любовь Степушова Протесты на Украине: новый закон и его влияние на антикоррупцию и демократию Юрий Бочаров Монодиеты не приводят к стабильному снижению веса — что нужно знать Игорь Буккер
Последние материалы
Новая угроза человечеству: чикунгунья зафиксирована в 119 странах
Уилл Смит проигнорировал Ксению Собчак на итальянском курорте
Ермак стал главным архитектором кадровых чисток на Украине
Прямые авиаперелеты Москва-Пхеньян: рейс из России приземлился в КНДР
Друг Юрия Левитана шокирован выбором актёра Эйдельштейна на роль диктора
Как сбросить 2 кг за две недели: безопасные методы и упражнения для похудения
Здоровье зубов вашего питомца: важность регулярного ухода
Россия ответила на инициативу США о покупке Командорских островов
Экс-эксперт ООН призвал Трампа отключить Украину от Starlink
Учёные НГУ разработали полимер для предотвращения взрывов на производстве
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.