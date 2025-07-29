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Безумие ненависти: Польша задержала 32 человека из-за угрозы России

Польша задержала 32 человека за якобы сотрудничество с российскими спецслужбами
Мир

Премьер-министр Польши Дональд Туск сообщил, что на данный момент в стране задержаны 32 человека, которых подозревают в сотрудничестве с российскими спецслужбами.

Польский флаг
Фото: commons.wikimedia.org by Mazaki, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/
Польский флаг

При этом он не указал, за какой временной период были произведены эти аресты.

Выступая на заседании правительства, Туск отметил, что задержанным, по версии польских властей, поручались различные задачи, включая диверсии и нападения на людей. Он добавил, что один из подозреваемых уже получил судебный приговор, тогда как остальные находятся под стражей и ожидают рассмотрения своих дел.

По словам премьера, среди задержанных оказались граждане разных стран, включая поляков, россиян, украинцев, белорусов и даже одного колумбийца, причем этот список может быть неполным.

Туск также упомянул, что среди арестованных якобы есть человек, которого считают "координатором Кремля". Этого подозреваемого, как утверждается, задержали за пределами Польши, после чего доставили в страну.

Ранее польские власти неоднократно выступали с обвинениями в адрес России, утверждая, что Москва причастна к поджогам, шпионажу и другим противоправным действиям на территории Польши, однако доказательства таких заявлений не предоставлялись. Например, в конце прошлого года Польша отозвала разрешение на работу российского консульства в Познани.

Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский тогда пояснил, что это решение связано с задержанием человека, который якобы планировал поджоги во Вроцлаве по заданию российских спецслужб.

Отношения между Россией и Польшей в последние годы значительно ухудшились. Москва не раз указывала на проявления русофобии со стороны Варшавы. Польские власти, несмотря на протесты российской стороны, продолжают сносить памятники советской эпохи и конфисковать российскую собственность.

В ответ Россия включила Польшу в перечень недружественных государств, а также выслала из страны значительное число польских дипломатов и сотрудников консульств, что стало зеркальной мерой на аналогичные действия Варшавы. В Кремле, комментируя политику Польши, отметили, что страна на протяжении веков периодически демонстрирует крайнюю враждебность по отношению к русским.

Уточнения

До́нальд Франци́шек Туск — польский и европейский государственный и политический деятель. Премьер-министр Польши с 16 ноября 2007 по 22 сентября 2014 года и с 13 декабря 2023 года. 

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Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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