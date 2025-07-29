Трамп в роли учителя: президент США опозорил премьер-министра Великобритании

Bloomberg: встреча Трампа и Стармера стала самой неловкой в истории

1:08 Your browser does not support the audio element. Мир

Агентство Блумберг сообщило, что встреча президента США Дональда Трампа и премьер-министра Великобритании Кира Стармера, состоявшаяся в понедельник, оказалась крайне неловкой и, возможно, самой неудачной за всю историю их общения.

Фото: flickr.com by Number 10 is licensed under Open Government Licence v3.0 Кир Стармер и Дональд Трамп

В рамках частного визита в Шотландию Трамп провел переговоры с британским премьером на своем гольф-курорте.

По информации агентства, после более чем часового общения с журналистами, где оба лидера отвечали на вопросы, комментарии американского президента сделали эту встречу особенно напряженной. Несмотря на попытки обоих политиков продемонстрировать дружелюбные рабочие отношения, их разногласия стали очевидны, особенно когда Трамп начал давать рекомендации более либерально настроенному Стармеру по вопросам внутренней политики Великобритании в присутствии прессы.

Как отметило агентство, президент США посоветовал британскому премьеру снизить налоги и усилить борьбу с преступностью, если тот хочет одержать победу над лидером партии Reform UK Найджелом Фаражем на предстоящих выборах.

Уточнения

Кир Ро́дни Ста́рмер — британский политический и государственный деятель, премьер-министр Великобритании с 5 июля 2024 года, лидер Лейбористской партии с 4 апреля 2020 года.

