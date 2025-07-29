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Таблетка за миллиард: сделка Трампа убьет миллионы американцев

Пошлины на европейские лекарства в США: проблемы населения Америки
Мир

Американское издание New York Times сообщило, что стоимость лекарств, включая препараты для снижения веса, может увеличиться из-за введения новых пошлин на экспорт из Евросоюза в США.

Таблетки
Фото: commons.wikimedia.org by Unknown, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Таблетки

Согласно информации, 27 июля глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и президент США Дональд Трамп заключили торговое соглашение, в рамках которого на большую часть товаров, поставляемых из ЕС в США, теперь будут распространяться пошлины в размере 15%. Кроме того, Евросоюз взял на себя обязательства по закупке у Соединенных Штатов сжиженного природного газа, ядерного топлива и вооружения.

В публикации отмечается, что новые пошлины затронут и фармацевтическую продукцию, производимую в Европе, что может привести к удорожанию медикаментов.

В частности, речь идет о таких известных препаратах, как средство от рака Кейтруда и популярные лекарства для похудения, например, "Оземпик". По оценкам издания, дополнительные расходы на импорт могут обойтись фармацевтической отрасли в миллиарды долларов.

Уточнения

У́рсула Гертру́да фон дер Ля́йен — немецкий и европейский политический и государственный деятель. Председатель Европейской комиссии с 1 декабря 2019 года — первая женщина в этой должности.

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Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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