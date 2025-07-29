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Куба рвет цепи изоляции: Россия открыла ей двери в мир БРИКС и ЕАЭС

Валентина Матвиенко рассказала о новых возможностях для Кубы в БРИКС
2:25
Мир

Куба выходит на новый уровень международного сотрудничества, и Россия играет в этом процессе ключевую роль.

Куба
Фото: www.flickr.com by Педро Секели из Лос-Анджелеса, США, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
Куба

Как отметила председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко, статус государства-партнёра при БРИКС и наблюдателя при ЕАЭС открывает перед Гаваной уникальные перспективы для взаимовыгодного взаимодействия с участниками этих объединений. По её мнению, такие шаги позволят Кубе не только укрепить экономические связи, но и получить доступ к новым рынкам и ресурсам.

На встрече с председателем Национальной ассамблеи народной власти и Государственного Совета Кубы Эстебаном Ласо Эрнандесом, которая прошла на полях Шестой Всемирной конференции спикеров парламентов, Валентина Матвиенко подчеркнула, что Россия активно поддерживала интеграцию Кубы в БРИКС.

Она также добавила, что остальные страны-участницы объединения разделяют эту позицию, что свидетельствует о широкой международной поддержке кубинских инициатив.

Особое внимание было уделено укреплению двусторонних отношений между Москвой и Гаваной. Валентина Матвиенко с теплотой вспомнила недавний визит президента Кубы Мигеля Диас-Канеля в Москву, где он принял участие в торжествах по случаю 80-летия Победы. По её словам, в ходе этого визита состоялись глубокие и продуктивные переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным, которые заложили основу для дальнейшего углубления сотрудничества.

Кроме того, Валентина Матвиенко попросила передать тёплые приветствия и наилучшие пожелания президенту Кубы Мигелю Диас-Канелю, а также генералу армии Раулю Кастро и заместителю премьер-министра Кубы Рикардо Кабрисасу, назвав их давними и надёжными друзьями России.

Этот жест подчёркивает не только политическую, но и личную близость между лидерами двух стран, что особенно важно в условиях глобальной нестабильности.

Визит российской парламентской делегации в Женеву, где и состоялась эта встреча, стал частью рабочей поездки, направленной на укрепление международных связей. Очевидно, что Куба становится важным игроком на мировой арене, и Россия намерена всячески способствовать её интеграции в глобальные экономические и политические процессы.

Уточнения

БРИКС — объединение десяти государств: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР, ОАЭ, Ирана, Египта, Эфиопии и Индонезии, основанное в июне 2009 года (как БРИК, BRIC) в рамках Петербургского экономического форума с участием министров экономики Бразилии, России, Индии, Китая.

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Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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