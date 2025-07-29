Свои среди чужих: поляки ополчились на украинских беженцев

Посол Украины рассказал о причинах ухудшения отношения поляков к беженцам

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Польское общество испытывает всё большее раздражение и неудобства из-за присутствия украинских беженцев, отметил посол Украины в Варшаве Василий Боднар.

Фото: commons.wikimedia.org by Ivonna Nowicka, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Флаги Польши и Украина

Он пояснил, что причины такого отношения носят сложный характер, и привёл в пример ситуацию, когда человек пускает в свой дом постороннего. Поначалу общение проходит нормально, но со временем это начинает вызывать раздражение и дискомфорт. Именно так, по мнению дипломата, многие поляки воспринимают украинцев, которые переехали в Польшу.

Посол также обратил внимание на двойственное поведение местных жителей.

По его словам, поляки могут спокойно взаимодействовать с украинцами на работе, но при этом дома выражать недовольство их присутствием, жалуясь родственникам на большое количество приезжих.

Согласно данным ООН, с конца февраля 2022 года Украину покинули около 6,8 миллиона человек. В некоторых регионах страны, как отмечает организация, практически не осталось молодёжи, тогда как пожилые люди в основном остались на родине.

По разным оценкам, в Польше сейчас проживают около двух миллионов украинцев, многие из которых имеют статус беженцев и получают те же социальные льготы и выплаты, что и местные граждане.

Уточнения

Варша́ва — столица и крупнейший по численности населения город Польши.

