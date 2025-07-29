750 миллиардов в никуда: Европа попала в ловушку Трампа

Европа не сможет выполнить условия США по импорту энергоресурсов

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Соглашение между Евросоюзом и США о закупке энергоносителей на сумму 750 миллиардов долларов может оказаться неосуществимым.

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Одной из главных причин этого является переход европейских стран на возобновляемые источники энергии, говорится в материале газеты Financial Times, ссылающейся на мнения аналитиков.

Как отмечается, 27 июля глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и президент США Дональд Трамп заключили договорённость, которая предусматривает введение пошлин в размере 15% на большую часть экспорта из ЕС в США, а также обязывает Евросоюз закупать американские энергоресурсы на указанную сумму.

По мнению издания, обещание Брюсселя приобрести энергоносители у США на 750 миллиардов долларов выглядит как нечто недостижимое, основанное на завышенных ожиданиях. В частности, руководитель отдела газовых исследований Оксфордского института энергетических исследований Билл Фаррен-Прайс указал, что сложно представить, каким образом ЕС сможет увеличить импорт американской энергии в пять раз, учитывая активное развитие "зелёной" энергетики в Европе.

Газета напоминает, что в прошлом году общие расходы Евросоюза на импорт энергоносителей составили 435,7 миллиарда долларов, из которых менее 20% пришлось на поставки из США. При этом спрос на газ в Европе остаётся низким, а цены на энергоресурсы продолжают снижаться. В этой связи Фаррен-Прайс подчеркнул, что в Европе всё большее значение приобретают возобновляемые источники энергии, такие как ветряные электростанции.

Кроме того, реализацию соглашения осложняет стремление европейских компаний приобретать сырьё по наиболее выгодным ценам, что не всегда совпадает с условиями американских поставок. Для выполнения договорённостей импорт из США должен составлять не менее 250 миллиардов долларов ежегодно, что, по мнению аналитиков, возможно только при значительном росте цен на нефть и газ.

Аналитик Центра глобальной энергетической политики Колумбийского университета Энн-Софи Корбо отметила, что соглашение противоречит интересам обеих сторон, поскольку Европа стремится снизить расходы на электроэнергию, а США — уменьшить цены на нефть. Она также добавила, что для выполнения обязательств ЕС придётся значительно увеличить закупки газа и нефти у США, отказавшись от других поставщиков, включая Россию, которая в мае стала третьим по величине поставщиком газа в Евросоюз.

В свою очередь, глава Еврокомиссии заявила, что Европа намерена компенсировать сокращение поставок из других стран за счёт увеличения импорта американского сжиженного природного газа, нефти и ядерного топлива.

Тем временем американские энергетические компании с оптимизмом восприняли новость о соглашении. Например, компания Venture Global уже представила проект по производству сжиженного природного газа объёмом 28 миллионов тонн в год, что составляет почти половину текущего спроса на газ в Германии.

Уточнения

У́рсула Гертру́да фон дер Ля́йен — немецкий и европейский политический и государственный деятель.

