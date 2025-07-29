Киргизия перекроет интернет: с августа вводится госмонополия

В Киргизии с августа вводится государственная монополия на международный интернет-трафик

В Киргизии с середины августа следующего года планируется временно установить государственный контроль над предоставлением международного интернет-трафика, сообщили в пресс-службе главы государства.

Фото: Pexels by Field Engineer, https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/ Кабели интернета

Согласно информации, президент страны Садыр Жапаров подписал указ, направленный на срочные меры по повышению эффективности управления государственными предприятиями, а также на развитие цифровой и телекоммуникационной инфраструктуры республики.

В рамках этого документа вводится так называемый "апробационный режим", который будет действовать в течение года — с 15 августа 2025 года по 14 августа 2026 года. На этот период единственным оператором, предоставляющим международный интернет-трафик, станет компания "Элкат", недавно перешедшая под управление государства.

Все остальные участники рынка, предоставляющие подобные услуги, обязаны в течение двух месяцев передать свои действующие контракты этой компании, чтобы обеспечить централизованное управление интернет-трафиком в стране.

Уточнения

Кыргызста́н — государство в Центральной Азии, расположенное в западной и центральной частях горной системы Тянь-Шань и на Памиро-Алае.

