Киргизия перекроет интернет: с августа вводится госмонополия

В Киргизии с середины августа следующего года планируется временно установить государственный контроль над предоставлением международного интернет-трафика, сообщили в пресс-службе главы государства.
Согласно информации, президент страны Садыр Жапаров подписал указ, направленный на срочные меры по повышению эффективности управления государственными предприятиями, а также на развитие цифровой и телекоммуникационной инфраструктуры республики.
В рамках этого документа вводится так называемый "апробационный режим", который будет действовать в течение года — с 15 августа 2025 года по 14 августа 2026 года. На этот период единственным оператором, предоставляющим международный интернет-трафик, станет компания "Элкат", недавно перешедшая под управление государства.
Все остальные участники рынка, предоставляющие подобные услуги, обязаны в течение двух месяцев передать свои действующие контракты этой компании, чтобы обеспечить централизованное управление интернет-трафиком в стране.
Кыргызста́н — государство в Центральной Азии, расположенное в западной и центральной частях горной системы Тянь-Шань и на Памиро-Алае.
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