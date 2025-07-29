Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Казахстан договорился о поставке угля в ЕС через российские порты
Как поддерживать чистоту в автомобиле: 5 полезных вещей для водителей
Последствия ДТП для Буйнова: продюсер пролил свет на ситуацию
Амарант, спирулина и мака вошли в список главных суперфудов 2025 года
Фикус, монстера и кофе не подходят для подоконника — предупреждение флористов
Кинологи исключили кавказскую овчарку из безопасных пород для детей
Белый цвет признан лучшим для жары — он охлаждает и скрывает пятна
Как тренироваться после 40 лет: советы по кардио и силовым упражнениям
Исландия и Дания вошли в топ-20 лучших европейских направлений для отдыха в 2025 году

ЕС в шоке: Россия нашла единственный работающий способ спасти природу

Экс-глава МИД Австрии раскрыла главное преимущество российской экополитики
3:22
Мир

В России вопросы охраны природы решаются на государственном уровне с высокой степенью прозрачности, в отличие от подходов, принятых в Евросоюзе, отметила бывшая глава МИД Австрии Карин Кнайсль.

Перевал Чике-Таман Алтай
Фото: Wikipedia by Александр Лещёнок, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Перевал Чике-Таман Алтай

По её мнению, в РФ все природоохранные инициативы централизованы и финансируются государством, что обеспечивает чёткость и открытость процессов. В то же время в ЕС и других регионах мира подобные задачи часто ложатся на плечи общественных организаций и ассоциаций, которые нередко преследуют разные цели и интересы. Эти наблюдения она озвучила в рамках мероприятий, приуроченных к Международному дню тигра.

Кнайсль также обратила внимание на отсутствие в Евросоюзе единой и структурированной политики в области защиты окружающей среды. Она пояснила, что в таких странах, как Германия или Австрия, подходы к природоохранным мерам могут существенно различаться в зависимости от региона, что создаёт определённые сложности.

Особое впечатление на неё произвела работа российского центра "Амурский тигр", с которым она активно сотрудничает. Кнайсль отметила, что в деятельности центра гармонично сочетаются профессионализм, реалистичный подход и искренняя преданность делу. По её словам, в работе организации чувствуется не только любовь к природе, но и гордость за достигнутые результаты, а также высокий уровень государственной поддержки.

Ещё в сентябре 2022 года, во время Восточного экономического форума, Кнайсль выразила желание взять под опеку амурского тигра и интересовалась, как это можно организовать.

Генеральный директор центра "Амурский тигр" Сергей Арамилев заверил, что организация готова помочь в этом вопросе, предложив варианты поддержки как всей популяции, так и конкретного животного. Уже в феврале 2023 года стало известно, что благодаря её финансовой помощи для Лазовского заповедника в Приморье были приобретены девять современных фотоловушек. На ВЭФ-2023 Кнайсль поделилась с РИА Новости планами посетить этот заповедник, а в 2024 году на том же форуме Арамилев сообщил, что она стала амбассадором программ по сохранению амурского тигра в России, активно помогая центру в решении международных задач.

Амурский тигр остаётся одним из самых редких хищников на планете и включён в международную Красную книгу. В России эти животные обитают в четырёх регионах: Приморском и Хабаровском краях, Амурской области и Еврейской автономной области. Согласно последним данным, в стране насчитывается около 750 особей, включая детёнышей.

Международный день тигра, который отмечается ежегодно 29 июля, был учреждён в 2010 году на "Тигрином саммите" в Санкт-Петербурге. Этот форум был посвящён вопросам сохранения популяции тигров, и в его рамках представители 13 стран, где обитают эти хищники, подписали декларацию о мерах по их защите.

Уточнения

Ка́рин Кнайсль — австрийский государственный деятель, дипломат, журналист и политик. 

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
Популярное
28 июля: День крещения Руси, Летающая крепость и приказ №227

Сегодня День Крещения Руси. О каких важных исторических событиях стоит вспомнить 28 июля?

28 июля: День крещения Руси, Летающая крепость и приказ №227
Будьте стойки и мужественны, помните, что смелому воину не страшны ни самолеты, ни танки, ни снаряды врага… — писала газета Знамя Родины 29 июля 1942 года
Будьте стойки и мужественны, помните, что смелому воину не страшны ни самолеты, ни танки, ни снаряды врага… — писала газета Знамя Родины 29 июля 1942 года
29 июля: День тигра, МАГАТЭ и НАСА
100% тариф на российскую нефть вызовет согласованный ответ РФ, Китая и Индии Любовь Степушова Протесты на Украине: новый закон и его влияние на антикоррупцию и демократию Юрий Бочаров Монодиеты не приводят к стабильному снижению веса — что нужно знать Игорь Буккер
Последние материалы
Гастроэнтеролог Диляра Лебедева назвала шесть способов избавиться от акне
Степь продаёт портовые активы: состоится ли сделка агрохолдинга
Валентина Матвиенко рассказала о новых возможностях для Кубы в БРИКС
Водный мир: 30 лет самому дорогому кинопровалу, ставшему культовой классикой
В России разработали источники бесперебойного питания для нефтегазовой отрасли
Путин потребовал от банков прозрачности в ипотечном кредитовании
Упражнения с гантелями и эспандерами укрепляют бицепсы и повышают метаболизм, по мнению тренеров
Путин оценил вклад Сбера в развитие искусственного интеллекта в России
Посол Украины рассказал о причинах ухудшения отношения поляков к беженцам
Чкаловская лестница в Нижнем Новгороде: проект Яковлева, Руднева и Мунца с видом на Волгу
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.