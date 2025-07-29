ЕС в шоке: Россия нашла единственный работающий способ спасти природу

Экс-глава МИД Австрии раскрыла главное преимущество российской экополитики

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В России вопросы охраны природы решаются на государственном уровне с высокой степенью прозрачности, в отличие от подходов, принятых в Евросоюзе, отметила бывшая глава МИД Австрии Карин Кнайсль.

Фото: Wikipedia by Александр Лещёнок, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Перевал Чике-Таман Алтай

По её мнению, в РФ все природоохранные инициативы централизованы и финансируются государством, что обеспечивает чёткость и открытость процессов. В то же время в ЕС и других регионах мира подобные задачи часто ложатся на плечи общественных организаций и ассоциаций, которые нередко преследуют разные цели и интересы. Эти наблюдения она озвучила в рамках мероприятий, приуроченных к Международному дню тигра.

Кнайсль также обратила внимание на отсутствие в Евросоюзе единой и структурированной политики в области защиты окружающей среды. Она пояснила, что в таких странах, как Германия или Австрия, подходы к природоохранным мерам могут существенно различаться в зависимости от региона, что создаёт определённые сложности.

Особое впечатление на неё произвела работа российского центра "Амурский тигр", с которым она активно сотрудничает. Кнайсль отметила, что в деятельности центра гармонично сочетаются профессионализм, реалистичный подход и искренняя преданность делу. По её словам, в работе организации чувствуется не только любовь к природе, но и гордость за достигнутые результаты, а также высокий уровень государственной поддержки.

Ещё в сентябре 2022 года, во время Восточного экономического форума, Кнайсль выразила желание взять под опеку амурского тигра и интересовалась, как это можно организовать.

Генеральный директор центра "Амурский тигр" Сергей Арамилев заверил, что организация готова помочь в этом вопросе, предложив варианты поддержки как всей популяции, так и конкретного животного. Уже в феврале 2023 года стало известно, что благодаря её финансовой помощи для Лазовского заповедника в Приморье были приобретены девять современных фотоловушек. На ВЭФ-2023 Кнайсль поделилась с РИА Новости планами посетить этот заповедник, а в 2024 году на том же форуме Арамилев сообщил, что она стала амбассадором программ по сохранению амурского тигра в России, активно помогая центру в решении международных задач.

Амурский тигр остаётся одним из самых редких хищников на планете и включён в международную Красную книгу. В России эти животные обитают в четырёх регионах: Приморском и Хабаровском краях, Амурской области и Еврейской автономной области. Согласно последним данным, в стране насчитывается около 750 особей, включая детёнышей.

Международный день тигра, который отмечается ежегодно 29 июля, был учреждён в 2010 году на "Тигрином саммите" в Санкт-Петербурге. Этот форум был посвящён вопросам сохранения популяции тигров, и в его рамках представители 13 стран, где обитают эти хищники, подписали декларацию о мерах по их защите.

Уточнения

Ка́рин Кнайсль — австрийский государственный деятель, дипломат, журналист и политик.

