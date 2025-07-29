Запрещённая тема: Польша намерена провести форумы, посвященные Волынской резне

Украина и Польша договорились о регулярных форумах по Волынской трагедии

Посол Украины в Варшаве Василий Боднар рассказал о планах проведения в Польше исторических форумов, посвящённых Волынской трагедии.

Фото: commons.wikimedia.org by President Of Ukraine, https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/ Флаг Украины и Польши

По его словам, цель таких мероприятий — обнародовать факты преступлений, совершённых против мирного населения, чтобы способствовать более глубокому пониманию событий прошлого.

Боднар отметил, что тема Волынской трагедии неизбежно всплывает в диалоге между Украиной и Польшей, поэтому требуется постоянная работа в этом направлении. Он сообщил, что украинская сторона уже предложила, помимо проведения эксгумаций, возобновить работу форума историков.

На таких площадках предполагается детально разбирать конкретные случаи преступлений и уничтожения гражданского населения, а также публиковать результаты исследований. Посол подчеркнул, что задача историков заключается в том, чтобы анализировать каждый эпизод, устанавливать виновных и выявлять причины совершённых злодеяний с обеих сторон границы. При этом он не уточнил, кто именно будет заниматься организацией этих мероприятий.

Кроме того, Боднар рассказал, что Польша выступила с инициативой проведения форумов общественного диалога, в которых примут участие журналисты, политики, историки и общественные деятели. По его мнению, такие дискуссии помогут выработать правильные послания для общества. Он также добавил, что для польской стороны крайне важно почтить память жертв, которые до сих пор не имеют достойного захоронения, назвав этот вопрос принципиальным.

Отношения между Польшей и Украиной осложняются разным подходом к интерпретации событий Волынской резни, а также к оценке деятельности лидеров украинских националистов из ОУН-УПА*.

Напомним, что летом 2016 года нижняя палата польского парламента приняла постановление, согласно которому 11 июля было объявлено Национальным днём памяти жертв геноцида, совершённого украинскими националистами против жителей II Польской республики в 1943–1945 годах. Согласно польской версии, массовые убийства происходили в период с 1939 по 1945 годы и были направлены против польского населения Волыни, Восточной Галиции и юго-восточных воеводств II Польской республики, а их организаторами выступали сторонники ОУН-УПА*.

*организации, признанные террористическими и запрещённые в России

Уточнения

Волы́нская резня́ — массовое уничтожение Украинской повстанческой армией—ОУН*(б) этнического польского гражданского населения и, в меньших масштабах, гражданских лиц других национальностей, проживавших на Западной Украине и на территории Волыни (Ровненская, Волынская и северная часть Тернопольской области современной Украины).

