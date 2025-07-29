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Чиновники НАТО пытаются давить на Путина: зачем альянс провоцирует эскалацию

В России ответили на сообщения о намерении НАТО увеличить давление на Путина
Мир

Европа и США ведут масштабную подготовку к возможному военному конфликту с Россией. Об этом Pravda.Ru заявил член Комитета Госдумы по обороне Виктор Соболев.

НАТО
Фото: flickr.com by Государственный департамент США is licensed under Департаментом информации об авторских правах
НАТО

Ранее агентство Bloomberg сообщило, что страны НАТО усиливают давление на президента России Владимира Путина. Это происходит на фоне смены риторики бывшего президента США Дональда Трампа, который теперь критикует не только Владимира Зеленского, но и российского лидера. Также в материале упоминается, что Германия ведет переговоры с США и другими союзниками о поставке дополнительных систем ПВО Patriot на Украину.

Соболев отметил, что все без исключения европейские страны НАТО увеличили свои военные бюджеты в два с половиной раза.

Он добавил, что проводятся регулярные учения по захвату Калининградской области и разгрому Балтийского флота. По его мнению, это указывает на высокий уровень подготовки к прямому конфликту.

"Собственно, Соединенные Штаты тоже увеличили свой военный бюджет, и он сейчас превышает один триллион долларов", — напомнил депутат.

По его словам, планируемый бюджет США на следующий год будет еще больше, на пару сотен миллиардов долларов.

Комментируя информацию об усилении давления на Владимира Путина, парламентарий пояснил, что "Путин — руководитель нашего государства, верховный главнокомандующий. Естественно, они на него усиливают давление, чтобы он проявил где-то какую-то слабость".

Он выразил уверенность, что эти попытки не дадут результата.

"Путин последовательно отстаивает национальные интересы России. Он об этом неоднократно заявлял", — сказал Соболев.

Он также подчеркнул, что Украина полностью контролируется Западом.

"Украина — не самостоятельное государство. Она целиком находится в распоряжении… Вот они приняли закон антикоррупционный. Стоило Западу надавить — уже он отменен будет в ближайшее время", — отметил Соболев.

По его мнению, Запад всеми силами стремится оказать давление на Путина, но российский лидер не поддастся.

"Я выражаю уверенность, что Путин этому давлению не поддастся", — заключил член Комитета Госдумы по обороне.

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Автор Петр Ермилин
Петр Ермилин — журналист, редактор "Правды.Ру"
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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