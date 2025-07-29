Европа поставила Украине ультиматум — но не все так просто

ЕС может заморозить 50 млрд евро помощи Украине — политолог прокомментировал угрозы

Евросоюз не откажется от финансовой поддержки Украины, несмотря на громкие заявления о возможной приостановке выплат. Об этом Pravda.Ru заявил политический советник Сергей Маркелов.

Фото: commons.wikimedia.org by Ivonna Nowicka, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Флаги Польши и Украина

Ранее газета Frankfurter Allgemeine Zeitung сообщила, что Еврокомиссия направила Украине предупреждение о возможной полной приостановке финансовой помощи. Причиной стали попытки повлиять на работу антикоррупционных органов — НАБУ и САП. В ЕК назвали эти действия самым серьезным вмешательством в систему с момента ее создания. В рамках фонда ЕС Украине было обещано 50 млрд евро до 2027 года, преимущественно для нужд госбюджета.

Маркелов считает, что заявление Еврокомиссии о возможной приостановке финансовой помощи Украине является всего лишь угрозой, за которой не последует реальных действий.

Он отметил, что Европа неоднократно высказывала подобные ультиматумы, однако в действительности не готова к отказу от поддержки.

"Это только угроза, как всегда. Евросоюз у нас такая история. Они своими европейскими мозгами манипулировать не умеют толком еще, кто в лес, кто по дрова. А украинскими тем более", — сказал Маркелов.

По его словам, Владимир Зеленский умеет воздействовать на европейских лидеров, понимая, что в приоритетах Евросоюза — собственная стабильность, а не интересы Украины.

"Зеленский может что угодно делать, потому что он понимает, что Евросоюз играет не в Украину, а в себя", — подчеркнул политический советник.

Он добавил, что страх Европы перед возобновлением масштабных военных действий на собственной территории формирует её политику по отношению к Украине.

"Европа имеет историческую травму боязни военных действий на своей территории. Поэтому это Европа сама себя заводит, и поэтому ничего она не отменит", — отметил Маркелов.

По его мнению, недовольство европейцев отсутствием прозрачности в расходовании выделяемых средств не способно привести к кардинальному изменению позиции ЕС.

"Европа сколько угодно будет прощать. Но она прощает не Зеленского, это важно понимать. Не на Украине, а в Европе все решения происходят", — сказал эксперт.