Нефтяной удар: Европа заключила сделку века с США

Аналитик финансовой группы "Финам" Сергей Кауфман в беседе с РИА Новости выразил мнение, что Евросоюз вряд ли станет сильно зависеть от поставок американской нефти, поскольку возможности США по наращиванию добычи этого ресурса ограничены.
Он пояснил, что на данный момент доля импорта нефти из США в общем объёме поставок в ЕС, согласно данным Евростата, составляет около 15%, и значительного роста этой доли в будущем не предвидится.
Кауфман также обратил внимание на то, что страны Евросоюза практически полностью отказались от закупок российской нефти. По его словам, большинство государств ЕС прекратили импорт ещё в начале 2023 года, а позже к ним присоединились и те страны, которые изначально имели исключения из запрета, например Чехия.
Тем не менее, поставки российской нефти продолжаются в Венгрию и Словакию через нефтепровод "Дружба". Аналитик отметил, что эти страны неоднократно заявляли о намерении продолжать закупки российских углеводородов, и, скорее всего, они будут добиваться сохранения исключений из возможных ограничений.
Ситуация с экспортом российского газа по трубопроводам, как указал Кауфман, имеет схожие черты. Основной объём газа — около 10-11 миллиардов кубометров в год — направляется в Словакию и Венгрию, хотя небольшие объёмы, порядка 2-3 миллиардов кубометров, поставляются и в другие страны ЕС, такие как Греция и Болгария. По мнению аналитика, Словакия и Венгрия активно отстаивают своё право на продолжение импорта российского газа, что делает вероятным получение ими исключений из возможного запрета на такие поставки.
Между тем, в воскресенье глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен и президент США Дональд Трамп достигли договорённости о новом торговом соглашении. Согласно условиям сделки, к большей части экспорта из ЕС в США будут применяться пошлины в размере 15%.
Особое внимание в соглашении уделено энергоносителям: Трамп сообщил, что дополнительные поставки энергоресурсов в ЕС оцениваются примерно в 750 миллиардов долларов. Фон дер Ляйен, в свою очередь, подчеркнула, что Европа намерена значительно увеличить закупки американского сжиженного природного газа, нефти и ядерного топлива, чтобы заменить ими российские энергоресурсы.
Евростат — статистическая служба Европейского союза, занимающаяся сбором статистической информации по странам-членам ЕС и гармонизацией статистических методов используемых данными странами. Офис Eurostat находится в Люксембурге.
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