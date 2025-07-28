Нефтяной удар: Европа заключила сделку века с США

ЕС и США заключили торговое соглашение по поставкам энергоносителей

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Аналитик финансовой группы "Финам" Сергей Кауфман в беседе с РИА Новости выразил мнение, что Евросоюз вряд ли станет сильно зависеть от поставок американской нефти, поскольку возможности США по наращиванию добычи этого ресурса ограничены.

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Он пояснил, что на данный момент доля импорта нефти из США в общем объёме поставок в ЕС, согласно данным Евростата, составляет около 15%, и значительного роста этой доли в будущем не предвидится.

Кауфман также обратил внимание на то, что страны Евросоюза практически полностью отказались от закупок российской нефти. По его словам, большинство государств ЕС прекратили импорт ещё в начале 2023 года, а позже к ним присоединились и те страны, которые изначально имели исключения из запрета, например Чехия.

Тем не менее, поставки российской нефти продолжаются в Венгрию и Словакию через нефтепровод "Дружба". Аналитик отметил, что эти страны неоднократно заявляли о намерении продолжать закупки российских углеводородов, и, скорее всего, они будут добиваться сохранения исключений из возможных ограничений.

Ситуация с экспортом российского газа по трубопроводам, как указал Кауфман, имеет схожие черты. Основной объём газа — около 10-11 миллиардов кубометров в год — направляется в Словакию и Венгрию, хотя небольшие объёмы, порядка 2-3 миллиардов кубометров, поставляются и в другие страны ЕС, такие как Греция и Болгария. По мнению аналитика, Словакия и Венгрия активно отстаивают своё право на продолжение импорта российского газа, что делает вероятным получение ими исключений из возможного запрета на такие поставки.

Между тем, в воскресенье глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен и президент США Дональд Трамп достигли договорённости о новом торговом соглашении. Согласно условиям сделки, к большей части экспорта из ЕС в США будут применяться пошлины в размере 15%.

Особое внимание в соглашении уделено энергоносителям: Трамп сообщил, что дополнительные поставки энергоресурсов в ЕС оцениваются примерно в 750 миллиардов долларов. Фон дер Ляйен, в свою очередь, подчеркнула, что Европа намерена значительно увеличить закупки американского сжиженного природного газа, нефти и ядерного топлива, чтобы заменить ими российские энергоресурсы.

Уточнения

Евростат — статистическая служба Европейского союза, занимающаяся сбором статистической информации по странам-членам ЕС и гармонизацией статистических методов используемых данными странами. Офис Eurostat находится в Люксембурге.

