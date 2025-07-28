Как украинцы пытались обмануть немецкую систему и чем это для них закончилось

Беженцы с Украины пытались обмануть на деньги Германию

1:14 Your browser does not support the audio element. Мир

Немецкое правительство требует от украинских беженцев вернуть десятки тысяч евро за незаконно полученные пособия. Также украинцев, которые скрывали доходы, ждёт конфискация имущества.

Фото: commons.wikimedia.org by Clemens Vasters from Viersen, Germany, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Флаг Германии

Украинский адвокат рассказала о случае семьи из Мариуполя: родители с сыном сначала получили убежище в Польше, потом отправились в Германию, где оформили пособие в размере 1000 евро в месяц и бесплатное жильё. Но Германия им оказалась не по нраву, поэтому они вернулись в Польшу, а жилье в ФРГ тайно сдали за 400 евро.

Три года беженцам платили 1400 евро каждый месяц (пособие + аренда), еще они получали зарплату. Спустя некоторое время немцы поняли, что их обманывают: проверили квартиру и застали других жильцов. Из-за этого украинской семье грозит иск на десятки тысяч евро — сумму, которую они незаконно получили за три года.

В настоящее время в Германии находятся 1,2 млн украинских беженцев, из них 200 тысяч — в Баварии. Власти начали многочисленные проверки, сообщает "Царьград".

Уточнения

Герма́ния (нем. Deutschland МФА: ), полное официальное название — Федерати́вная Респу́блика Герма́ния (нем. Bundesrepublik Deutschland; аббр. ФРГ, нем. BRD) — государство в Центральной Европе со столицей в Берлине.

