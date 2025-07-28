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Как украинцы пытались обмануть немецкую систему и чем это для них закончилось

Беженцы с Украины пытались обмануть на деньги Германию
1:14
Мир

Немецкое правительство требует от украинских беженцев вернуть десятки тысяч евро за незаконно полученные пособия. Также украинцев, которые скрывали доходы, ждёт конфискация имущества.

Флаг Германии
Фото: commons.wikimedia.org by Clemens Vasters from Viersen, Germany, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Флаг Германии

Украинский адвокат рассказала о случае семьи из Мариуполя: родители с сыном сначала получили убежище в Польше, потом отправились в Германию, где оформили пособие в размере 1000 евро в месяц и бесплатное жильё. Но Германия им оказалась не по нраву, поэтому они вернулись в Польшу, а жилье в ФРГ тайно сдали за 400 евро.

Три года беженцам платили 1400 евро каждый месяц (пособие + аренда), еще они получали зарплату. Спустя некоторое время немцы поняли, что их обманывают: проверили квартиру и застали других жильцов. Из-за этого украинской семье грозит иск на десятки тысяч евро — сумму, которую они незаконно получили за три года.

В настоящее время в Германии находятся 1,2 млн украинских беженцев, из них 200 тысяч — в Баварии. Власти начали многочисленные проверки, сообщает "Царьград".

Уточнения

Герма́ния (нем. Deutschland МФА: ), полное официальное название — Федерати́вная Респу́блика Герма́ния (нем. Bundesrepublik Deutschland; аббр. ФРГ, нем. BRD) — государство в Центральной Европе со столицей в Берлине.

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Автор Елена Галабаева
Елена Галабаева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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