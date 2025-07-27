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Обескровить Россию не вышло. Премьер Фицо раскрыл замысел Запада

Премьер Словакии раскрыл истинную цель конфликта на Украине
Мир

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо уверен, что страны Запада намеревались использовать Украину как инструмент для ослабления России, однако их планы потерпели крах и не имеют шансов на успех.

Роберт Фицо
Фото: commons.wikimedia.org by EU2016 SK, https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/
Роберт Фицо

В своём недавнем видеообращении, которое было обнародовано в воскресенье, он подчеркнул, что ещё весной 2022 года существовала реальная возможность завершить конфликт, но Запад не проявил к этому никакого интереса. По его мнению, западные страны питали иллюзии, рассчитывая превратить Украину в своеобразный рычаг давления на Россию, но эти надежды не оправдались и не оправдаются в будущем.

Он также отметил, что огромные природные ресурсы и обширные территории России продолжают привлекать внимание Запада.

Фицо добавил, что конечной целью Запада было бы значительное ослабление России как в политическом, так и в экономическом плане, но эта стратегия оказалась несостоятельной.

Ранее, в начале года, он уже упоминал, что мирное урегулирование конфликта на Украине было сорвано из-за вмешательства западных лидеров практически сразу после его начала в 2022 году. Премьер Словакии считает, что в результате этих событий Украина оказалась в крайне тяжёлом положении, полностью завися от международной поддержки.

Кроме того, Фицо напомнил о влиянии экс-премьера Великобритании Бориса Джонсона, который, по его словам, оказывал давление на украинские власти, чтобы те отказались от подписания мирного соглашения с Россией. Этот документ, как утверждает словацкий политик, мог бы обеспечить Украине перспективу интеграции в Европу при сохранении военного нейтралитета.

Уточнения

Ро́берт Фи́цо — словацкий политический и государственный деятель. 

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Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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